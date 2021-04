Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στην Ελλάδα 1 εκατομμύριο self test (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε ξεκινά η παράδοση των self test στα φαρμακεία. Ποιοι πολίτες είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τεστ ταχείας ανίχνευσης και ποιοι θα το πάρουν πρώτοι.

Το Σάββατο παρελήφθησαν 1.000.000 self tests και από αύριο Τρίτη 6 Απριλίου αρχίζει η παράδοση τους στα φαρμακεία, αρχικά των αστικών κέντρων και έως το τέλος της εβδομάδας τα 11.000 φαρμακεία όλης της χώρας θα διαθέτουν επαρκείς ποσότητες

Η διανομή των κατ' οίκον τεστ θα ξεκινήσει από τους μαθητές των Λυκείων, ηλικίας 16-18 ετών και τους καθηγητές, θα συνεχιστεί με τον παραγωγικό πληθυσμό άνω των 18 ετών και τέλος θα διατεθούν στους πολίτες άνω των 67 ετών που έχουν θωρακιστεί από τον εμβολιασμό.

Ο κάθε πολίτης δικαιούται ένα self test την εβδομάδα, τέσσερα το μήνα , για διάστημα δύο μηνών, τα οποία μπορεί να προμηθευτεί με την επίδειξη του ΑΜΚΑ του από το φαρμακείο. Για τα ανήλικα τέκνα τα self test θα προμηθεύονται από τους γονείς τους.

Τα self test θα γίνονται αποκλειστικά κατ' οίκον και όχι στα φαρμακεία που απλώς θα παραδίδουν την συσκευασία του μέσα στην οποία θα υπάρχουν σαφείς έντυπες οδηγίες στα ελληνικά για τη σωστή λήψη του δείγματος και εκτέλεση του διαγνωστικού ελέγχου. Διευκρινίζεται ότι το ατομικό τεστ αφορά σε υγιή και ασυμπτωματικά άτομα, ενώ όταν ένας πολίτης έχει συμπτώματα λοίμωξης, δηλαδή, πυρετό, βήχα ή και άλλα, το αρνητικό τεστ θα πρέπει πάντα να επιβεβαιώνεται και με ένα μοριακό έλεγχο.



Υποχρέωση να υποβάλλονται σε εβδομαδιαίο τεστ ταχείας ανίχνευσης του νέου κορονοϊού εκτός από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς έχουν οι πολίτες που δραστηριοποιούνται στην ακτοπλοΐα και τη ναυτιλία, στο λιανεμπόριο, τις επιχειρήσεις, στην εστίαση, στις επιχειρήσεις τουρισμού, στη μεταποίηση, στα δικαστήρια.



Σε περίπτωση θετικού κρούσματος, η δήλωση θα γίνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr (η οποία θα λειτουργήσει την ερχόμενη Τετάρτη) ανάλογα με την ιδιότητα του πολίτη (π.χ. εργαζόμενος, μαθητής) και θα εκδίδεται βεβαίωση ή θα αποστέλλεται sms για τη διενέργεια επαναληπτικού τεστ από επαγγελματία υγείας είτε σε δημόσια δομή (οπότε θα είναι δωρεάν) είτε σε ιδιωτική δομή. Όσοι είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self test και εφόσον είναι αρνητικό θα δηλώνουν ότι το διενήργησαν με υπεύθυνη δήλωση.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοΐός - Τζανάκης: δεν είναι ένοχη για διασπορά η ανθρώπινη δραστηριότητα (βίντεο)

Εξαδάκτυλος: έτσι πρέπει να γίνουν οι μετακινήσεις το Πάσχα

Κορονοϊός - Βασιλακόπουλος: δεν ανοίγεις δραστηριότητες στο πικ της πανδημίας (βίντεο)