Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: εβδομάδα με περίεργο… τέλος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές προβλέψεις, στο ξεκίνημα της εβδομάδας, για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα.

Για εβδομάδα με περίεργο… τέλος και ανατρεπτικές ειδήσεις, λόγω του Ποσειδώνα, έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα.

Η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», μίλησε για ημέρες με έντονες παρασκηνιακές διεργασίες, λόγω των οποίων πολλά ζώδια θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα τις κινήσεις τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αποφύγουν τις αποτυχίες και τις κακοτοπιές.

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις των ζωδίων από την αστρολόγο της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα:





Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης για λιανεμπόριο: ζητώ συγνώμη από όσους δεν άνοιξαν τα μαγαζιά τους

Εξαδάκτυλος: έτσι πρέπει να γίνουν οι μετακινήσεις το Πάσχα

“Special Report” για τον σχολικό εκφοβισμό με συγκλονιστικές μαρτυρίες (βίντεο)