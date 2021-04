Life

Τζώνης Καλημέρης - Χριστίνα Κοντοβά μιλούν για την υιοθεσία της Έιντα (βίντεο)

Τι είπαν στον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη Σκορδά για την μικρή. Γιατί θα ζήσει έναν μήνα στην Ουγκάντα η Χριστίνα Κοντοβά.

Με την Χριστίνα Κοντοβά και τον Τζώνη Καλημέρη μίλησαν η Φαίη Σκορδά και ο Γιώργος Λιάγκας μέσα στο Σαββατοκύριακο και σήμερα μετέφεραν στους τηλεθεατές την προσμονή και την αγωνία τους για να ολοκληρωθεί η υιοθεσία της μικρής Έιντα από την Ουγκάντα.

Πριν από λίγα 24ώρα, η Χριστίνα Κοντοβά ενημέρωσε, με ένα τρυφερό μήνυμα στο Instagram, ότι τους τελευταίους μήνες ζει στην Ουγκάντα, όπου έγινε μητέρα ενός ανάδοχου κοριτσιού, για τo οποίo έχει ξεκινήσει τη διαδικασία υιοθέτησής τoυ. «Ζω στην Καμπάλα για το κοριτσάκι που κρατώ στην αγκαλιά μου, για την οποία αυτή τη στιγμή είμαι ανάδοχη μητέρα εως ότου την υιοθετήσω. Είναι ένα ταξίδι που έχει ξεκινήσει πριν περίπου ένα χρόνο και είναι το ταξίδι της ζωής μου…. Δεν θυμάμαι πότε ακριβώς γεννήθηκε η επιθυμία μου να υιοθετήσω και δεν έχει σημασία. Έγινε όμως σκοπός μέσα απο τα ταξίδια μου στην Αφρική με την ActionAid (που δεν έχει καμία σχέση με υιοθεσίες αλλά έτσι ήρθα σε επαφή με την Αφρική και την αγάπησα) και μετά απο μια σειρά γεγονότων τον Φεβρουάριο του 2020 βρέθηκα στα γραφεία της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας στην Αθήνα για να ξεκινήσω τον φάκελο μου και την διαδικασία αξιολόγησης μου για υιοθεσία.

Ο φάκελος έφτασε στην Ουγκάντα το περασμένο καλοκαίρι και μπήκα σε λίστα ως υποψήφια θετή μητέρα. Λίγο καιρό μετά μπήκε στην ζωή μου η Έιντα. Η διαδικασία της αναδοχής στην Ουγκάντα διαρκεί περίπου 12 μήνες κατά τους οποίους θα πρέπει να μένω κυρίως στη χώρα. Αφού συμπληρωθεί ο χρόνος αναδοχής θα προχωρήσω σε επίσημη υιοθεσία. Είναι δύσκολη διαδικασία και ταυτόχρονα μαγική. Χρειάστηκα αποθέματα δύναμης που δεν ήξερα ότι έχω, μου γεννήθηκαν πρωτόγνωρα συναισθήματα, έχω λυγίσει πολλές φορές αλλά έχω αυτή την αγκαλιά! Και τους δικούς μου ανθρώπους που είναι πάντα εκεί… στην άλλη άκρη της γραμμής… Μακριά αλλά πάντα κοντά! Και τους επόμενους μήνες θα ζω στην Ουγκάντα» έγραψε στην ανάρτησή της.

Δείτε τι είπαν ο Γιώργος και η Φαίη, στο «Πρωινό»:

