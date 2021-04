Κοινωνία

Ομολογία για την επίθεση με βιτριόλι και “συγγνώμη” από την Ιωάννα

ΜΕτά απο 11 μήνες, η 35χρονη απολογήθηκε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών και παραδέχθηκε την πράξη της, σύμφωνα με τον συνήγορο της.

Περίπου έντεκα μήνες μετά απο την επίθεση με βιτριόλι στην Καλλιθέα, η 35χρονη που έχει προφυλακιστεί, ομολόγησε ότι εκείνη ειναι η γυναίκα που είχε επιτεθεί στην άτυχη Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Η 35χρονη μετέβη με τον δικηγόρο της Σάκη Κεχαγιόγλου, νωρίς το πρωί στην ανακρίτρια και απολογήθηκε για όλα όσα την κατηγορούν. Η γυναίκα παραδέχτηκε όλα όσα έχει κάνει και ζήτησε συγγνώμη, ενώ επέμενε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει την Ιωάννα.

Η διαδικασία έγινε κάτω από άκρα μυστικότητα καθώς η ίδια από την αρχή ήταν αρνητική και δεν είχε δώσει καν προανακριτική κατάθεση στην αστυνομία επικαλούμενη το δικαίωμα της σιωπής. Η κατηγορούμενη έμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας για μία ώρα.

Σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ από την αρχή ο συνήγορός της είχε εκφράσει τη διαφωνία του με τη συγκεκριμένη δίωξη, σημειώνοντας ότι το αδίκημα θα έπρεπε να είχε χαρακτηρισθεί ως προς την ποινική του απαξία ως βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.

Η δήλωση του Σάκη Κεχαγιόγλου

Όπως αναφέρει σε δήλωση του ο συνήγορος της κατηγορουμένης για την επίθεση με το βιτριόλι, «Η εντολέας μου απολογήθηκε σήμερα, Δευτέρα, 05.04.2021 και ώρα 10π.μ. κατόπιν σχετικού αιτήματός της ενώπιον της κ Ανακρίτριας του 17ου Τακτικού Τμήματος Αθηνών. Η κατηγορουμένη ανέλαβε την ευθύνη της πράξης της, ζήτησε με συντριβή, όπως είπε, συγγνώμη από το θύμα και την οικογένεια της – την οποία ελπίζει να αποδεχτούν- για τον πόνο και την οδύνη που προκάλεσε και τόνισε ότι δεν επεδίωκε σε καμία περίπτωση το θάνατό της. Χαρακτηριστικά δε είπε ότι θα ευχόταν να γύριζε το χρόνο πίσω και να μην είχε συμβεί απολύτως τίποτα από όσα συνέβησαν.

Ως κίνητρο δε της εν λόγω πράξης της ανέφερε την εμμονή της με το θύμα, λόγω της εμπλοκής του, κατά δήλωσή της, σε ένα πολύ σημαντικό προσωπικό της θέμα, για το οποίο δε θέλησε να επεκταθεί περισσότερο. Τέλος, διέψευσε κατηγορηματικά τα όσα στο παρελθόν έχουν αναφερθεί δημοσίως και από διάφορες πλευρές περί δήθεν απόπειράς της να συλλέξει πληροφορίες, ώστε να επιτεθεί εκ νέου στο θύμα, κατά το χρονικό διάστημα της νοσηλείας του».

Συγκλονιστική ήταν προ λιγων ημερών, η συνέντευξη της Ιωάννας Παλιοσπύρου και οι εικόνες της, 11 μήνες μετά απο την επίθεση.

