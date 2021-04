Οικονομία

Λιανεμπόριο: άνοιγμα με χαμόγελα, προσδοκίες, αλλά και αντιδράσεις

Άνοιξαν τα μαγαζιά με ραντεβού και αυστηρά μέτρα. Αντιδράσεις από τους εμπόρους στις περιοχές που τα καταστήματα παραμένουν κλειστά. Τα έκτακτα μέτρα ενίσχυσης που ανακοίνωσε ο Σταϊκούρας.

Άνοιξαν τις πόρτες τους από σήμερα τα καταστήματα για να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές, ύστερα από μήνες, με τη διαδικασία click away και click inside, ενώ κλειστό θα παραμείνει το λιανεμπόριο σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη.

Το άνοιγμα των καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, έγινε με αυστηρούς όρους και οι επισκέψεις των καταναλωτών στα εμπορικά καταστήματα θα γίνονται μόνο με ραντεβού και με τη χρήση sms στον αριθμό 13032 για διάστημα τριών ωρών και μία φορά την ημέρα.

Στον αντίποδα, οργισμένος είναι ο εμπορικός κόσμος, σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη, όπου δεν επιτράπηκε η επανεκκίνηση του λιανεμπορίου, λόγω της επιβαρυμένης επιδημιολογικής κατάστασης στις περιοχές αυτές.

Την αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για τις επιχειρήσεις που θα μείνουν κλειστές τον Απρίλιο ανακοίνωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας, μαζί με δέσμη άλλων μέτρων στήριξης και ανακούφισης για τις επιχειρήσεις με αναστολή λειτουργίας τον εν λόγω μήνα καθώς και για το προσωπικό τους.

Καλεσμένος στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν το πρωί της Δευτέρας ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, ο οποίος υπογράμμισε ότι, «καμία Κυβέρνηση και κανένας υπουργός δεν θέλει να κρατά κλειστά τα καταστήματα. Υπάρχει μια επιτροπή επιστημόνων που έχει ένα μοντέλο το οποίο ακολουθεί. Την Τετάρτη έβγαλαν μια απόφαση και την Παρασκευή είδαν από τα κρούσματα, την τάση που υπήρχε και τις διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ ότι δεν έπρεπε να λειτουργήσει το λιανεμπόριο σε ορισμένες περιοχές»,

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο «Θέμα 104,6» για τις εξαιρέσεις στο άνοιγμα του λιανεμπορίου, είπε ότι «είναι εξαιρετικά, φοβερό εκνευριστικό όλο αυτό που συμβαίνει, ζητώ συγνώμη από τους ανθρώπους, είναι και ψυχολογικά επώδυνο». Συμπλήρωσε δε ότι «ήταν ομόφωνη η απόφαση της επιτροπής, κανείς δεν είπε να το ρισκάρουμε σε αυτές τις τρεις περιοχές. Ακούμε την επιτροπή, καταλαβαίνουμε ότι αυτό μας προκαλεί ζημιά, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς».

Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με τα καταστήματα, των οποίων η δραστηριότητα αναστέλλεται σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη.

Για τις αντιδράσεις σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη, λόγω της απόφασης να μην ανοίξει τελικά το λιανεμπόριο, μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο καθηγητής Πνευμονολογίας Εντατικής Θεραπείας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. “Δεν πας να ανοίξεις δραστηριότητες στο πικ της πανδημίας του κορονοϊού. Εγώ είχα προτείνει να ανακατευθύνουμε επικίνδυνες επαφές που γίνονται μέσα στα σπίτια, σε λιγότερο επικίνδυνες που γίνονται στα μικρά καταστήματα του λιανεμπορίου” τόνισε χαρακτηριστικά.

Να βγάλουν οι ειδικοί αλλά και οι πολίτες από το μυαλό τους ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι ένοχη για τη διάδοση του κορονοϊού ζήτησε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

Εν τω μεταξύ, το Σάββατο παρελήφθησαν 1.000.000 self tests και από αύριο Τρίτη 6 Απριλίου αρχίζει η παράδοση τους στα φαρμακεία, αρχικά των αστικών κέντρων και έως το τέλος της εβδομάδας τα 11.000 φαρμακεία όλης της χώρας θα διαθέτουν επαρκείς ποσότητες.