ΕΟΔΥ – Rapid test: Που βγήκαν τα περισσότερα θετικά το Σαββατοκύριακο

Aναλυτικά τα στοιχεία του ΕΟΔΥ από τις δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν το Σαββατοκύριακο, 3 και 4 Απριλίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test).

Αναλυτικά τα στοιχεία από τις δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα:



Σάββατο 03 Απριλίου 2021

Συνολικά, σε 35 μαζικές δειγματοληψίες σε 21 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, διενεργήθηκαν 7.627 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 185 κρούσματα (2,45%).

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Δήμος Μεγαρέων / Πραγματοποιήθηκαν 655 rapid test και προέκυψαν 23 θετικά (3,51%). Αφορούν σε 11 άνδρες και 12 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Δήμος Ελευσίνας / Πραγματοποιήθηκαν 818 rapid test και προέκυψαν 21 θετικά (2,56%). Αφορούν σε 9 άνδρες και 12 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» / Πραγματοποιήθηκαν 651 rapid test και προέκυψαν 26 θετικά (3,99%). Αφορούν σε 13 άνδρες και 13 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Πειραιώς: Δήμος Πειραιά / Πραγματοποιήθηκαν 698 rapid test και προέκυψαν 29 θετικά (4,15%). Αφορούν σε 13 άνδρες και 16 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Αρκαδίας: Δημοτικό Διαμέρισμα Κωτίλιο / Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άρτας: Πλατεία Εθνικής Αντίστασης / Πραγματοποιήθηκαν 110 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αχαΐας: Εργατικές Κατοικίες Ζαρουχλέικα / Πραγματοποιήθηκαν 294 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (3,74%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 27 έτη.

ΠΕ Αχαΐας: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας / Πραγματοποιήθηκαν 211 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (5,21%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 22 έτη.

ΠΕ Δράμας: Κύργια / Πραγματοποιήθηκαν 34 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (5,88%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Δράμας: Κοινότητα Σιταγρών / Πραγματοποιήθηκαν 65 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (6,15%). Αφορούν σε 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Εύβοιας: Ψαχνά / Πραγματοποιήθηκαν 156 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσπρωτίας: Κρυσταλοπηγή Παραμυθίας / Πραγματοποιήθηκαν 122 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,82%). Αφορά σε άνδρα 71 ετών.

ΠΕ Ιωαννίνων: Πλατεία Πύρρου / Πραγματοποιήθηκαν 260 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,38%). Αφορά σε αγόρι 3 ετών.

ΠΕ Καρδίτσας: Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας / Πραγματοποιήθηκαν 338 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,18%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Μουζακίου / Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κορινθίας: Πνευματικό Κέντρο Εξαμιλίων / Πραγματοποιήθηκαν 118 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (5,93%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

ΠΕ Κω: Super Market Σκλαβενίτης / Πραγματοποιήθηκαν 142 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κω: Πλατεία / Πραγματοποιήθηκαν 50 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (6,00%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 19 έτη.

ΠΕ Λακωνίας: Σπάρτη / Πραγματοποιήθηκαν 322 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,31%). Αφορά σε γυναίκα 42 ετών.

ΠΕ Λακωνίας: Πλατεία Δημαρχείου, Γύθειο / Πραγματοποιήθηκαν 217 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (3,22%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 59 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας / Πραγματοποιήθηκαν 321 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,25%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Κηποθέατρο Λάρισας / Πραγματοποιήθηκαν 199 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,51%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Πλατεία Ταχυδρομείου / Πραγματοποιήθηκαν 182 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μαγνησίας: Βόλος / Πραγματοποιήθηκαν 164 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,22%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Μεσσηνίας: Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας / Πραγματοποιήθηκαν 152 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μεσσηνίας: Αγορά Καλαμάτας / Πραγματοποιήθηκαν 53 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ξάνθης: Εχίνος / Πραγματοποιήθηκαν 76 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (10,52%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 7 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.

ΠΕ Ξάνθης: Πλατεία Εμπορίου / Πραγματοποιήθηκαν 85 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,35%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 28 έτη.

ΠΕ Ροδόπης: Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή / Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,70%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη.

ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία ΟΣΕ / Πραγματοποιήθηκαν 103 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (2,91%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 61 έτη.

ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Τρικάλων / Πραγματοποιήθηκαν 285 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Λαμία / Πραγματοποιήθηκαν 493 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (1,62%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Φθιώτιδας: Πλατεία Μακτολιβάδου / Πραγματοποιήθηκαν 45 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Πλατεία Νεοχωρίου / Πραγματοποιήθηκαν 28 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Πλατεία Παλαμά Δομοκού / Πραγματοποιήθηκαν 36 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Κυριακή 4 Απριλίου 2021

Συνολικά, σε 24 μαζικές δειγματοληψίες σε 18 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, διενεργήθηκαν 4.745 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 150 κρούσματα (3,16%).

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» / Πραγματοποιήθηκαν 668 rapid test και προέκυψαν 29 θετικά (4,34%). Αφορούν σε 12 άνδρες και 17 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Αγίου Δημήτριου / Πραγματοποιήθηκαν 859 rapid test και προέκυψαν 25 θετικά (2,91%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 18 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Πειραιώ

/ Πραγματοποιήθηκαν 946 rapid test και προέκυψαν 42 θετικά (4,44%). Αφορούν σε 22 άνδρες και 20 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη. ΠΕ Αρκαδίας: Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Σοφίας / Πραγματοποιήθηκαν 52 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 52 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Αχαΐας: Εργατικές Κατοικίες Εγλυκάδας / Πραγματοποιήθηκαν 212 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (3,77%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 212 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (3,77%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη. ΠΕ Αχαΐας: Ανθούπολη / Πραγματοποιήθηκαν 204 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,94%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΠΕ Βοιωτίας: Πλατεία Στείρι / Πραγματοποιήθηκαν 39 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 39 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Βοιωτίας: Πλατεία Κυριάκι / Πραγματοποιήθηκαν 104 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 104 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Εύβοιας: Ελληνικά / Πραγματοποιήθηκαν 42 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 42 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ζακύνθου: Καταστάρι / Πραγματοποιήθηκαν 47 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 47 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ζακύνθου: Πλατεία Σολωμού / Πραγματοποιήθηκαν 176 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 176 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ηλείας: Τσίπιανα / Πραγματοποιήθηκαν 23 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (21,74%). Αφορούν σε 4 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 66 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 23 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (21,74%). Αφορούν σε 4 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 66 έτη. ΠΕ Ηλείας: Φλόκα / Πραγματοποιήθηκαν 95 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,16%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 95 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,16%). Αφορούν σε 2 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 33 έτη. ΠΕ Ιωαννίνων: Πλατεία Πύρρου / Πραγματοποιήθηκαν 260 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (3,46%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 260 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (3,46%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη. ΠΕ Καλύμνου: Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου / Πραγματοποιήθηκαν 172 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,32%). Αφορούν σε 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 23 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 172 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,32%). Αφορούν σε 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 23 έτη. ΠΕ Καρδίτσας: Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας / Πραγματοποιήθηκαν 181 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (4,42%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 181 rapid test και προέκυψαν 8 θετικά (4,42%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη. ΠΕ Καρδίτσας: Πεζούλα, Δήμος Λίμνης Πλαστήρα / Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (9,37%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 17 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (9,37%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 17 έτη. ΠΕ Καρδίτσας: Γοργοβίτες Παλαμά / Πραγματοποιήθηκαν 105 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (3,80%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 59 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 105 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (3,80%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 59 έτη. ΠΕ Κέρκυρα: Κέρκυρα / Πραγματοποιήθηκαν 78 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,28%). Αφορά σε κορίτσι 13 ετών.

/ Πραγματοποιήθηκαν 78 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,28%). Αφορά σε κορίτσι 13 ετών. ΠΕ Κω: Πλατεία / Πραγματοποιήθηκαν 90 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 90 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λακωνίας: Πλατεία Δημαρχείου, Γύθειο / Πραγματοποιήθηκαν 85 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 85 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ροδόπης: Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή / Πραγματοποιήθηκαν 26 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (3,84%). Αφορά σε άνδρα 41 ετών.

/ Πραγματοποιήθηκαν 26 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (3,84%). Αφορά σε άνδρα 41 ετών. ΠΕ Ρόδου: Μανδράκι / Πραγματοποιήθηκαν 235 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,85%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 235 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,85%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 50 έτη. ΠΕ Σάμου: Χωριό Μεσόγειος / Πραγματοποιήθηκαν 14 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.