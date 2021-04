Οικονομία

Λιανεμπόριο: διευκρινίσεις για τα καταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη

Ποια καταστήματα μπορούν να είναι ανοιχτά. Τι ισχύει για τα καταστήματα με πολλαπλές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 2065-3-4-2021 ΚΥΑ (Β΄1308), αναστέλλεται η δραστηριότητα των εμπορικών καταστημάτων, στις ΠΕ της Θεσσαλονίκης, Αχαΐας και Κοζάνης.

Στην κατηγορία αυτών, δεν συμπεριλαμβάνονται α) η λειτουργία επιχειρήσεων τηλεπικοινωνιών, αποκλειστικά κατά το σκέλος που αφορά στην επισκευή συσκευών, την εξόφληση λογαριασμών και την ανανέωση υπολοίπου, β) τα καταστήματα οπτικών/ακουστικών βαρηκοΐας κατόπιν ραντεβού, γ) τα καταστήματα πώλησης περουκών και ποστίς κατόπιν ραντεβού και δ) τα περίπτερα, τα οποία δύνανται να λειτουργούν επί 24ωρου.

Τέλος, οι επιχειρήσεις που, κατά τη δημοσίευση της παρούσας, έχουν πολλαπλές δραστηριότητες, συνεχίζουν τη λειτουργία τους μόνο ως προς δραστηριότητες που δεν καταλαμβάνονται από τις περ. του σημείου 25 της παρ 1β του άρθρου 1 της ως άνω απόφασης και υπό τις εξής προϋποθέσεις:

α) η πώληση εντός καταστήματος επιτρέπεται μόνο για προϊόντα που σχετίζονται άμεσα με τον κλάδο της οικοδομής,

β) η προσέλευση των επαγγελματιών-αγοραστών γίνεται με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων περί μάσκας, χρήσης απολυμαντικού κατά την είσοδο και τήρησης ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου,

γ) κατά την είσοδο στο κατάστημα οι επαγγελματίες-αγοραστές επιδεικνύουν έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η επαγγελματική τους ιδιότητα,

δ) επιτρέπονται πωλήσεις μόνο με έκδοση τιμολογίου και όχι με απόδειξη λιανικής πώλησης,

ε) η αναλογία επαγγελματιών-αγοραστών στον χώρο έκθεσης των επιχειρήσεων είναι 4:200 (άτομα/τ.μ.) και μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός τα 20 άτομα,

στ) στα σημεία τιμολόγησης τηρείται απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των πελατών και μεταξύ υπαλλήλων και πελατών,

η) απαγορεύεται η παρουσία μη επαγγελματία αυτοτελώς ή ως συνοδού άλλου επαγγελματία.