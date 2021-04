Οικονομία

SMS 13032: Πώς πάμε για ψώνια – Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Πότε στελνουμε μήνυμα στο 13032 και πότε στο 13033

Άνοιξαν τις πόρτες τους σήμερα τα καταστήματα για να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές, ύστερα από μήνες, με τη διαδικασία click away και click inside, ενώ κλειστό θα παραμείνει το λιανεμπόριο σε Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη.

Οι επισκέψεις των καταναλωτών στα εμπορικά καταστήματα γίνονται μόνο με ραντεβού και με τη χρήση sms στον αριθμό 13032 για διάστημα τριών ωρών και μία φορά την ημέρα.

Δηλαδή, κάθε άτομο αποστέλλει κενό μήνυμα (SMS) μέσω του κινητού του τηλεφώνου με αποδέκτη τον πενταψήφιο κωδικό αριθμό 13032. Στη συνέχεια θα λαμβάνει γραπτό απαντητικό μήνυμα που επιβεβαιώνει τη δυνατότητα μετακίνησης για διάστημα τριών ωρών από τη λήψη του απαντητικού μηνύματος, εφόσον το άτομο που αποστέλλει το μήνυμα δεν έχει ήδη μετακινηθεί για τον ίδιο λόγο εντός του ίδιου εικοσιτετραώρου. Κατά τη μετακίνησή του, κάθε άτομο οφείλει να φέρει μαζί του υποχρεωτικά την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο και να είναι σε θέση να επιδεικνύει το απαντητικό μήνυμα, με το οποίο επιβεβαιώνεται η δυνατότητα μετακίνησης, στο κινητό τηλέφωνό του.

Για την προμήθεια αγαθών μέσω της διαδικασίας προαγοράς/προεπιλογής με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εκτός καταστήματος (click away) ή μέσω καθορισμού ραντεβού με ηλεκτρονικό ή τηλεφωνικό μέσο για παραλαβή/αγορά εντός καταστήματος (click inside), ο πολίτης υποχρεούται να φέρει επιπρόσθετα ηλεκτρονικό αποδεικτικό έγγραφο ή σχετικό τηλεπικοινωνιακό μήνυμα ή το αποδεικτικό της ψηφιακής πλατφόρμας e-Καταναλωτής της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Πότε στέλνουμε μήνυμα στο 13032 και πότε στο 13033

Διευκρινίσεις για το άνοιγμα του λιανεμπορίου έχει δώσει ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Για τις αγορές σε σούπερ μάρκετ οι πολίτες θα πρέπει να στέλνουν sms «2» στο 13033, ενώ συνεχίζει να ισχύει ο περιορισμός των μετακινήσεων των 2 χιλιομέτρων από το σπίτι μας.

«Δεν θα επιτρέπεται να πάμε για παράδειγμα από την Αγία Παρασκευή σε σούπερ μάρκετ στη Γλυφάδα αλλά ούτε και στη Βαρβάκειο» είπε ο κ. Σταμπουλίδης.

