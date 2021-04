Τεχνολογία - Επιστήμη

Ψηφιακή Μέριμνα - Voucher 200 ευρώ: Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνοιξε η πλατφόρμα για τις επιχορήγησης του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα». Οδηγίες για τους δικαιούχους και τα δικαιολογητικά.

Από σήμερα, Δευτέρα 5 Απριλίου, ξεκινούν να υποβάλλουν αιτήσεις επιχορήγησης οι δικαιούχοι του Α’ Κύκλου του προγράμματος «Ψηφιακή Μέριμνα», μέσω ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.



Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, "δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι οικογένειες με ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ, οι οποίες δικαιούνται να λάβουν επιταγή 200 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο ηλικίας από 4 έως 24 ετών, το οποίο φοιτά σε δημόσια εκπαιδευτική δομή στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του Α’ κύκλου του προγράμματος, μπορούν να καταθέσουν αίτηση οι εγκεκριμένοι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ για το έτος 2020, οι οποίοι εντάσσονται στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία. Για περισσότερες πληροφορίες και για να καταθέσετε την αίτησή σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.digital-access.gov.gr ή απευθείας την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων δικαιούχων στη διεύθυνση https://beneficiary.digital-access.gov.gr/.

Οι αιτούντες εισέρχονται στην πλατφόρμα του προγράμματος χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του taxisnet και συμπληρώνουν τα στοιχεία που τους ζητούνται. Για τον Α’ Κύκλο, ζητούνται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) του αιτούντος, η δήλωση της βαθμίδας φοίτησης των τέκνων προς όφελος των οποίων γίνεται η αίτηση, κάποια στοιχεία σχετικά με τη φοίτηση των ωφελούμενων τέκνων (όπως ο αριθμός σχολικού μητρώου για τους μαθητές), και η επαλήθευση του προσωπικού κινητού τηλεφώνου στο οποίο θα σταλούν οι κωδικοί των επιταγών με την επιτυχή ολοκλήρωση της αίτησης. Οι έλεγχοι επιλεξιμότητας γίνονται κυρίως με αυτοματοποιημένο τρόπο, μέσω διασταύρωσης πληροφοριών από μητρώα και από όλα τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημοσίου, αποφεύγοντας έτσι μια χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών για εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις. Σε περίπτωση που δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν κάποια από τα στοιχεία ηλεκτρονικά, απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τη Δευτέρα, 5 Απριλίου έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

Μόλις η αίτησή τους εγκριθεί, οι δικαιούχοι λαμβάνουν την επιταγή ή τις επιταγές τους μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος, καθώς και με SMS στο κινητό τηλέφωνο το οποίο δήλωσαν στην αίτησή τους. Οι επιταγές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις 12 Απριλίου έως και τις 30 Ιουλίου για την αγορά εγκεκριμένου τεχνολογικού εξοπλισμού της επιλογής των δικαιούχων, από εγκεκριμένο προμηθευτή της επιλογής τους. Τα Μητρώα Εγκεκριμένων Προμηθευτών και Εγκεκριμένου Εξοπλισμού θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος τις προσεχείς ημέρες και θα ενημερώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις επιταγές είτε για την κάλυψη του συνολικού κόστους του εξοπλισμού της επιλογής τους, είτε για την κάλυψη μέρους του συνολικού κόστους, εφόσον αυτό ξεπερνά την αξία των διαθέσιμων επιταγών. Οι οικογένειες με περισσότερα από ένα ωφελούμενα τέκνα μπορούν να χρησιμοποιήσουν έως και τρεις επιταγές για την αγορά μίας μοναδικής συσκευής, εφόσον το επιθυμούν".

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα»

"Οικοδομώντας στη βιωματική εξοικείωση της εκπαιδευτικής κοινότητας με τις νέες τεχνολογίες, η οποία αποτελεί το κεκτημένο της τηλεκπαίδευσης, και στο πλαίσιο του στρατηγικού μας σχεδιασμού για την επίτευξη ενός συμπεριληπτικού ψηφιακού εκπαιδευτικού μοντέλου, επενδύονται 112 εκατ. ευρώ για την αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού (tablet, laptop, desktop) για μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές μέσω συστήματος επιταγών (voucher). Η «Ψηφιακή Μέριμνα» είναι ένα πρόγραμμα των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο υλοποιείται από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.». Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και αποτελεί ένα από τα πρώτα έργα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που στοχεύουν να χρησιμοποιήσουν κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πολύ μεγάλης κλίμακας τόσο ως προς τον προϋπολογισμό του όσο και ως προς τον αριθμό των ωφελούμενων, οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 325.000 οικογένειες με 560.000 νέους.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης συντελείται με γοργούς ρυθμούς, με σημαντικές επενδύσεις για τη ριζική αναβάθμιση των δημόσιων δικτύων και πληροφοριακών συστημάτων, την ενίσχυση του τεχνολογικού εξοπλισμού του συνόλου των εκπαιδευτικών δομών και την αναβάθμιση της σύνδεσής τους με το διαδίκτυο, τη δημιουργία εκτεταμένου ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, την αύξηση της επαφής των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες στο σχολείο, και την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών για τη χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων. Οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν πολύτιμο εφόδιο ζωής για όλους στην εποχή της παγκόσμιας κοινωνίας της γνώσης. Είναι απόλυτη προτεραιότητά μας να διασφαλίσουμε ότι η συμμετοχή στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης αφορά κάθε νέα και νέο, με ειδική μέριμνα για τους πιο οικονομικά αδύναμους, στους οποίους και απευθύνεται το πρόγραμμα κατά προτεραιότητα", επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας.