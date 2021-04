Οικονομία

Διαγωνισμός του ΤΑΙΠΕΔ για το λιμάνι του Ηρακλείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται από το ΤΑΙΠΕΔ για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου

Στην έναρξη διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την αξιοποίηση του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου προχωρά το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών της χώρας που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιό του.

Η διαγωνιστική διαδικασία για τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου (ΟΛΗ Α.Ε.) προβλέπει την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού τουλάχιστον 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στον ΟΛΗ έχει παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος Ηρακλείου.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: α) τη φάση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προεπιλογής των ενδιαφερόμενων μερών και β) τη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών και ανάδειξης πλειοδότη. Στην πρώτη φάση, τα ενδιαφερόμενα μέρη προσκαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία την Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021.

Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφερόντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

Ειδήσεις σήμερα:

Εξαδάκτυλος: έτσι πρέπει να γίνουν οι μετακινήσεις το Πάσχα

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου στο “Special Report” για τον Ερντογάν, την Τουρκία και την Ελλάδα (βίντεο)

Σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο στο Περιστέρι