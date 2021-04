Πολιτική

Κορονοϊός - Πελώνη: ξεκινούν πάνω από 50.000 εμβολιασμοί ανά ημέρα

Το αποτύπωμα των εμβολιασμών στη χώρα μας και ο στόχος της κυβέρνησης για τα self test. Τι είπε για το ταξίδι Μητσοτάκη στη Λιβύη και τη στήριξη στις επιχειρήσεις.

Στους εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού και τα self test αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Δίνουμε τώρα τις τελευταίες μάχες σε έναν πόλεμο που ήδη κερδήθηκε από την επιστήμη και είναι ανάγκη να κάνουμε υπομονή για να διανύσουμε τα τελευταία χιλιόμετρα του Μαραθωνίου. Αποδεικνύεται ήδη ότι ο εμβολιασμός, μπορεί να τερματίσει την δοκιμασία που αντιμετωπίζει ολόκληρος ο κόσμος και να φέρει το ξημέρωμα της επόμενης μέρας. Στο Ισραήλ και τη Μ. Βρετανία όπου υπήρξε σημαντική εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, παρατηρείται μεγάλη μείωση κρουσμάτων, νοσηλειών και θανάτων. Θετικό, όμως, είναι και το αποτύπωμα των εμβολιασμών στη χώρα μας, καθώς παρατηρείται μείωση των κρουσμάτων και των διασωληνωμένων στην ηλικιακή ομάδα άνω των 75 ετών, αλλά και στους συμπολίτες μας 60-64 ετών, που άρχισαν να εμβολιάζονται μόλις πριν έναν μήνα» τόνισε η κ. Πελώνη και πρόσθεσε:

«Αυτό το μήνα εκτιμάται ότι θα γίνουν περίπου 1,5 εκατομμύριο επιπλέον εμβολιασμοί, σχεδόν όσοι έγιναν από την αρχή μέχρι σήμερα, ενώ το Μάιο και τον Ιούνιο θα έχουμε ακόμη περισσότερα εμβόλια. Από σήμερα, ο μέσος αριθμός εμβολιασμών ανά ημέρα αναμένεται να ξεπερνά τους 50.000. Στο μεταξύ, έχουν ήδη αυξηθεί στα 1.073 τα εμβολιαστικά κέντρα, δηλαδή 55 περισσότερα από τα 1.018 που είχαν αρχικά ανακοινωθεί και υπάρχει απόλυτη ετοιμότητα για πολύ περισσότερους εμβολιασμούς ανάλογα με τις ροές που φτάνουν στη χώρα μας».

Και η κ. Πελώνη υπογράμμισε στο σημείο αυτό πως «στη φαρέτρα της ατομικής και συλλογικής άμυνας έχουμε τώρα και τα self test, τα οποία θα διανέμονται δωρεάν -τέσσερα κάθε μήνα- σε όλους τους πολίτες. Θα αρχίσει σταδιακά η παράδοση στα φαρμακεία, αρχικά των αστικών κέντρων. Στόχος είναι έως το τέλος της εβδομάδας να διατίθενται σε όλα τα φαρμακεία της χώρας επαρκείς ποσότητες για να προμηθεύσουν σε πρώτη φάση τους μαθητές λυκείου 16-18 ετών και τους εκπαιδευτικούς. Στην συνέχεια θα υπάρξει επέκταση της διάθεσης τους στους πολίτες των παραγωγικών ηλικιών από 18 έως 67 ετών και μετά στους συμπολίτες μας άνω των 67, που έχουν ήδη θωρακιστεί, σε μεγάλο ποσοστό από τον εμβολιασμό.

Σε κάθε περίπτωση, τα self test συνιστούν συμπληρωματικό μέσο έγκαιρης διάγνωσης και δεν υποκαθιστούν τους ελέγχους που γίνονταν και εξακολουθούν να γίνονται. Σήμερα μάλιστα, καθώς άνοιξε το λιανεμπόριο, Κινητές Ομάδες Υγείας ΕΟΔΥ βρίσκονται σε 102 κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, και πραγματοποιούν δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες. Συστήνεται ισχυρά στους εργαζόμενους των καταστημάτων να προχωρήσουν σε προληπτικό διαγνωστικό έλεγχο. Είναι προφανές ότι τα self test μας δίνουν τη δυνατότητα να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, αλλά και τους ανθρώπους που βρίσκονται κοντά μας. Είναι όμως σημαντικό να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση. Να μην νομίζει όποιος έχει αρνητικό ατομικό τεστ ότι μπορεί να ησυχάζει, να χαλαρώνει, να συνωστίζεται Αλλά να συνεχίσει να φοράει την μάσκα του να τηρεί τις αποστάσεις, να εφαρμόζει τα μέτρα ατομικής υγιεινής».

Δεδομένη η απόφαση της κυβέρνησης να συνεχίσει και τον Απρίλιο τη στήριξη στις επιχειρήσεις

Αναφορικά με τις αναπροσαρμογές στα περιοριστικά μέτρα η κυβερνητική εκπρόσωπος επεσήμανε πως «ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής των ειδικών η κυβέρνηση αποφάσισε την περασμένη Τετάρτη το άνοιγμα του λιανεμπορίου σε ολόκληρη τη χώρα, με ραντεβού, από σήμερα Δευτέρα. Με συμμάχους την βελτίωση του καιρού, την πρόοδο του εμβολιασμού και την αξιοποίηση -από αυτή την εβδομάδα- των self test, δίνει βαλβίδες αποσυμπίεσης στην κοινωνία για καλύτερη εφαρμογή των μέτρων. Αποφάσισε ακόμη την άρση των περιορισμών στις διαδημοτικές μετακινήσεις κατά τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να δοθεί ανάσα στους πολίτες με ταυτόχρονη τήρηση των μέτρων».

Τόνισε ωστόσο ότι «δυστυχώς, η τάση ραγδαίας αύξησης των κρουσμάτων και ο σοβαρός κίνδυνος τεράστιας πίεσης στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, της Αχαΐας και της Κοζάνης οδήγησε την Επιτροπή στην απόφαση να εισηγηθεί στην κυβέρνηση την αναστολή, για μία εβδομάδα, του ανοίγματος των καταστημάτων στις τρεις αυτές περιοχές. Δεν υπήρχε, κατ' επέκταση, καμιά άλλη δυνατότητα πέρα από τη δυσάρεστη αυτή εξέλιξη για τον εμπορικό κόσμο και τους πολίτες των τριών αυτών πραγματικά ταλαιπωρημένων περιοχών».

Όπως είπε η κ. Πελώνη: «είναι, ωστόσο, δεδομένη η απόφαση της κυβέρνησης να συνεχίσει και τον Απρίλιο τη στήριξη στις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν κλειστές με κρατική εντολή. Στο πλαίσιο αυτό -όπως ήδη ανακοινώθηκε από το οικονομικό επιτελείο- θα δοθεί αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού στις επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζόμενους και έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα στους κλάδους και στις περιοχές όπου εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα κατά τη διάρκεια του Απριλίου, χωρίς να ληφθεί υπόψη το κριτήριο μείωσης τζίρου. Η αποζημίωση διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων από 1.000 έως τα 4.000 ευρώ. Για τις επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα για λιγότερες από 15 ημέρες, η αποζημίωση θα αναλογεί στο μισό των ποσών αυτών.

Οι ωφελούμενοι -επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες- υπολογίζονται σε περίπου 100.000 και από αυτούς περίπου 10.800 δραστηριοποιούνται στους κλάδους του λιανεμπορίου στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Αχαΐας και Κοζάνης. Οι υπόλοιποι δραστηριοποιούνται στο σύνολο της επικράτειας και αφορούν στους κλάδους του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού, τις μεταφορές, τα καταστήματα ΟΠΑΠ, τα γυμναστήρια, τους παιδότοπους, και τους άλλους κλάδους για τους οποίους αναστέλλεται η δραστηριότητά τους με κρατική εντολή κατά τη διάρκεια του Απριλίου. Σημειώνεται ότι έχει ήδη προβλεφθεί αυξημένη ενίσχυση του κλάδου της εστίασης, και συνεπώς αυτή δεν συγκαταλέγεται στους κλάδους αυτούς. Το κόστος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού αναμένεται να ανέλθει στα 130 εκατ. ευρώ».

Η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Λιβύη σηματοδοτεί την επανεκκίνηση των σχέσεων με τη χώρα

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια θα επισκεφθεί αύριο τη Λιβύη», ανέφερε η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Η επίσκεψη η οποία θα επισφραγίσει και την επαναλειτουργία της Ελληνικής Πρεσβείας στην Τρίπολη σηματοδοτεί την επανεκκίνηση των σχέσεων με τη γειτονική χώρα».

Όπως τόνισε η κ. Πελώνη «η Ελλάδα στηρίζει τη νέα κυβέρνηση και είναι έτοιμη να στηρίξει την προσπάθειά της να οδηγήσει τη χώρα σε αξιόπιστες και συμπεριληπτικές εκλογές και κατά συνέπεια στην πολιτική ομαλότητα και την ανασυγκρότηση. Η επαναλειτουργία της Ελληνικής Πρεσβείας στην Τρίπολη και η επανασύσταση του γενικού Προξενείου στη Βεγγάζη θα συμβάλουν σημαντικά στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς ιδίως μάλιστα στην ενέργεια, τις κατασκευές, στην ασφάλεια με σημαντικές προοπτικές στις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις», υπογράμμισε.

«Προσβλέπουμε ότι η νέα σελίδα στις σχέσεις των δύο χωρών θα γραφτεί πάνω στη βάση των αρχών του διεθνούς δικαίου και της καλής πίστης. Είναι σημαντικό για τη Λιβύη στη νέα αυτή εποχή να απαλλαγεί από βαρίδια που την τραβούν προς τα κάτω όπως η παρουσία ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων στο έδαφός της», είπε χαρακτηριστικά η κ. Πελώνη. Και πρόσθεσε: «Αλλά και από κείμενα που είναι και ανυπόστατα και παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο. Η Ελλάδα δηλώνει την ετοιμότητά της να στηρίξει τη Λιβύη και τους Λίβυους με όλους τους τρόπους, τόσο στο διμερές όσο και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο».

Παρά την πανδημία η Ελλάδα συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις

Όσον αφορά στο «Πάρκο Ανδρέας Λεντάκης», η κ. Πελώνη πριν ολοκληρώσει την εισαγωγική της τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ανέφερε πως «ενώ η χώρα μας -όπως και ολόκληρη η Ευρώπη- αντιμετωπίζει τις πιεστικές προκλήσεις της πανδημίας, η κυβέρνηση συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις και τις πρόδρομες εργασίες για την Ελλάδα στη νέα εποχή. Το Σάββατο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και συναρμόδια κυβερνητικά στελέχη παρουσίασαν άλλη μια εμβληματική ανάπλαση στην πρωτεύουσα, την ανάπλαση των χώρων της ΠΥΡΚΑΛ.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία κτιριακού συγκροτήματος στο οποίο θα στεγαστούν υπηρεσίες 9 Υπουργείων και την ανάπτυξη ενός νέου πνεύμονα πρασίνου. Από τα συνολικά 170 στρέμματα, τα 40 θα αποδοθούν σε κοινόχρηστους χώρους και άλλα 80 θα μεταβληθούν σε πάρκο, με προτεινόμενη ονομασία ‘Ανδρέας Λεντάκης».

