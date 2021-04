Αθλητικά

Ο Μέσι έτοιμος να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ του Πελέ

Ο Αργεντίνος άσος της Μπαρτσελόνα θα έχει την ευκαιρία απόψε, να σπάσει ένα ρεκόρ που διατηρείται για σχεδόν 50 χρόνια

Ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ μπορεί να πετύχει απόψε ο Λιονέλ Μέσι, όταν με τη Μπαρτσελόνα υποδεχθεί τη Bαγιαδολίδ για την ισπανική LaLiga. Ο Αργεντινός διεθνής επιθετικός, σύμφωνα με τη Διεθνή Oμοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS), εάν σκοράρει εναντίον του Βαγιαδολίδ, θα ισοφαρίσει τον Πέλε στον αριθμό των γκολ που ένας παίκτης, σημείωσε σε ένα συγκεκριμένο πρωτάθλημα, ενώ με δύο γκολ θα τον προσπεράσει.

Ο «Βασιλιάς» σημείωσε 468 γκολ με τη Σάντος στο πρωτάθλημα του Σάο Πάουλο (Paulista). Αυτό το παγκόσμιο ρεκόρ διατηρείται για σχεδόν 50 χρόνια. Όμως ο Λιονέλ Μέσι έχει τώρα 467 γκολ στο ισπανικό πρωτάθλημα και απομένουν 10 αγωνιστικές για ολοκλήρωση της τρέχουσας σεζόν.

Τόσο ο Πέλε όσο και ο Μέσι έφτασαν σε αυτό τον αριθμό γκολ, παίζοντας για ένα σύλλογο. Ο Βραζιλιάνος αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα Paulista για 18 σεζόν, ο Αργεντινός έχει 17 σεζόν με τη Μπαρτσελόνα μέχρι τώρα.

