Υγεία - Περιβάλλον

ΠΦΣ: διευκρινίσεις για την αλλαγή του εμβολίου για τον κορονοϊό

Τι λέει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, για τα αιτήματα των πολιτών στα φαρμακεία να αντικαταστήσουν το εμβόλιο το οποίο έχει επιλεγεί από το σύστημα.

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, σε ανακοίνωση του, διευκρινίζει ότι «επειδή παρατηρήθηκε το φαινόμενο πολλοί πολίτες να προσέρχονται στα φαρμακεία μετά τον προγραμματισμό τους για εμβολιασμό για να αντικαταστήσουν το εμβόλιο το οποίο έχει επιλεγεί από το σύστημα, η πλατφόρμα προγραμματισμού για εμβολιασμό COVID -19 δεν δίνει αυτή την δυνατότητα».

«Επομένως για επιδημιολογικούς λόγους και για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και συγχρωτισμού παρακαλούνται οι πολίτες να μην προσέρχονται στα φαρμακεία για την αντικατάσταση του εμβολίου», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.