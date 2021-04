Life

Μαρία Φραγκάκη στο “Πρωινό” για την “Φάρμα”: αυτοί οι τρεις έβγαλαν την κακία τους (βίντεο)

Οι πρώτες δηλώσεις της Μαρίας Φραγκάκη μετά την αποχώρησή της από το ριάλιτι του ΑΝΤ1.

Η Μαρία Φραγκάκη, η παίκτρια που αποχώρησε από την “Φάρμα”,το βράδυ του Σαββάτου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 και μίλησε μεταξύ άλλων για την συμμετοχή της στο ριάλιτι.

«Είδα το επεισόδιο με την αποχώρηση μου και φούντωσα, όταν είσαι επαγγελματίας και δουλεύεις στην τηλεόραση καταλαβαίνεις ότι πρέπει να κρατηθείς λίγο. Εγώ μίλησα πολύ λογικά νομίζω και όταν βγήκα υπηρέτρια παρόλο που ήμουν με χτυπημένο χέρι, είχα νάρθηκα και δεν ήξερα πως είναι το χτύπημα. Ξεκάθαρα την απόφαση την είχε πάρει ο Ντούπης γιατί ο Μπίλι έχει μηδέν κριτική σκέψη. Έβγαλαν κακία και ο Μπίλι ήθελε εξαρχής να με βγάλει, ισχυρίστηκε ότι δεν είχα τραυματισμό και αδειάζει και την παραγωγή με αυτό που έκανε», δήλωσε αρχικά η Μαρία Φραγκάκη.

«Δεν είχα την επιλογή να μην παίξω, είπα δεν μασάω και αγωνίστηκα. Υπάρχει κλίκα και στρατόπεδο. Είναι ο Ντούπης, ο Μπίλι και η Κυριακή που βλέπουν φαντάσματα, βλέπουν εχθρούς. Εμείς είχαμε μπει τόσο καλοπροαίρετα και πέσαμε από τα σύννεφα με όλα αυτά που είχαν γίνει… Ο Στράτος και ο Ιατρόπουλος με στήριξαν πάρα πολύ, ο Θανάσης δεν έχει στρατηγική και δεν εκφράζεται πολύ εύκολα». συμπλήρωσε η δημοσιογράφος.

