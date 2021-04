Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7: άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων

Μέχρι πότε θα παραμείνει ανοιχτή. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Όλες οι χρηστικές πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους.

Του Νίκου Ρογκάκου

Σε εφαρμογή τέθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στην Επιστρεπτέα προκαταβολή 7 και να λάβουν την ενίσχυση από το Κράτος, ενώ θα παραμείνει ανοικτή έως τις 19 Απριλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στην πλατφόρμα mybusinesssupport, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που είχαν πτώση του τζίρου άνω του 20% το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Οι αιτήσεις όπως και στους προηγούμενους κύκλους θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν και όσες επιχειρήσεις έκαναν έναρξη έως την 1η Φεβρουαρίου του 2021.

Χρηστικές πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους

1. Το ύψος της ενίσχυσης για τις ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς ταμειακή που πληρούν τα κριτήρια θα είναι ίσο με 1.000 ευρώ.

2. Το ύψος ενίσχυσης για τα νομικά πρόσωπα και τις λοιπές ατομικές επιχειρήσεις, θα είναι κατ’ ελάχιστο 1.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τις 100.000 ευρώ, ανάλογα με το ποσό που προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο.

3. Θα υπάρχουν αυξημένα κατώτατα όρια για επιχειρήσεις στις οποίες έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα (οι οποίες αναφέρθηκαν ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένου του λιανεμπορίου), 1.000 ευρώ χωρίς εργαζομένους, 2.000 ευρώ με έως 5 εργαζόμενους, 4.000 ευρώ με έως 20 εργαζόμενους και 8.000 ευρώ για άνω των 20 εργαζομένων.

4. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συνυποβάλλουν στην πλατφόρμα "myBusinessSupport" τα στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020, καθώς και για τους μήνες Ιανουάριο 2021 έως και Μάρτιο 2021, ανάλογα με το αν είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ή όχι. Συγκεκριμένα πρέπει να συμπληρώσουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ διακριτά για κάθε μήνα ή τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα, ενώ οι επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στο καθεστώς ΦΠΑ θα πρέπει να συμπληρώσουν το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019 και το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

5.Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, θα πρέπει να μην έχουν αύξηση τζίρου το 2020 σε σχέση με το 2019. Ο ανωτέρω όρος δεν θα ισχύσει για τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν υποβληθεί περιοριστικά μέτρα και πλήττονται άμεσα, βάσει ΚΑΔ (σε αυτές συμπεριλαμβάνεται το λιανεμπόριο, η εστίαση, ο τουρισμός, ο αθλητισμός, ο πολιτισμός, οι μεταφορές, τα γυμναστήρια, τα κομμωτήρια, τα καταστήματα ΟΠΑΠ, οι σχολές οδηγών και λοιποί κλάδοι για τους οποίους ισχύουν περιοριστικά μέτρα σήμερα).

6.Η Επιστρεπτέα 7 θα είναι επίσης κατά 50% επιδότηση, ενώ θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από εταιρείες με άνοδο τζίρου το 2020 αν ανήκουν σε κλάδους που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις θα ισχύει το κριτήριο μείωσης του τζίρου κατά 20% το πρώτο 3μηνο του 2021.

7. Το μέτρο της Επιστρεπτέες διευρύνεται, ώστε να συμπεριληφθούν οι νέες επιχειρήσεις στους άμεσα πληττόμενους κλάδους που έκαναν έναρξη εργασιών από τον Δεκέμβριο 2019 έως και τον Ιανουάριο 2021 και οι οποίες έχουν αποκλειστεί σε κάποιον από τους δύο προηγούμενους κύκλους της Επιστρεπτέας. Αυτές οι επιχειρήσεις θα είναι επιλέξιμες, ανεξαρτήτως τζίρου.

8. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν. Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι Οργανισμοί Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους "Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου" και "Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών" και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας.