“Το Καφέ της Χαράς”: η μυστηριώδης… κόρη! (εικόνες)

Η άφιξη μιας κοπέλας, που ψάχνει τον πατέρα της, φέρνει αναστάτωση στο Κολοκοτρωνίτσι.

Το «Καφέ της Χαράς» μαγνητίζει τους τηλεοπτικούς… θαμώνες του, με όλα όσα συμβαίνουν στο θρυλικό Κολοκοτρωνίτσι και τους κατοίκους του.

Τι θα δούμε την Τετάρτη, 7 Απριλίου…

Ο Περίανδρος και η Χαρά ξυπνούν πανικόβλητοι, φοβούμενοι ότι θα τους ανακαλύψει η Βάλια και θα γίνουν περίγελος, μεσόκοποι άνθρωποι! Ο Περίανδρος θα φύγει σαν τον κλέφτη, πηδώντας από το παράθυρο με αποτέλεσμα να πάθει διάστρεμμα αστραγάλου. Η Βάλια, όμως, δεν έχει επιστρέψει ακόμα από το σπίτι του Δημήτριου, όπου κοιμήθηκε το προηγούμενο βράδυ. Έχουν γίνει, πλέον, ζευγάρι και εκείνος μάλιστα της ζητάει να συζήσουν.

Το ίδιο πρωί, ένα περίεργο κορίτσι, η Άντζυ, φτάνει στο χωριό. Ψάχνει να βρει ποιος είναι ο πατέρας της, για τον οποίο το μόνο που ξέρει είναι ότι ζει στο Κολοκοτρωνίτσι. Η μητέρα της, η οποία ήταν τραγουδίστρια, είχε διάφορους εραστές από την περιοχή και ποτέ της δεν έμαθε, και δεν έψαξε, από ποιον έμεινε έγκυος. Όλα δείχνουν ότι είναι κόρη του Φατσέα. Εκείνος, όμως, το αρνείται κατηγορηματικά. Η ιστορία κορυφώνεται όταν ένα κουτί με τριμμένο τζίντζερ, που χρησιμοποιεί η Τασία για τις μαρμελάδες του Φατσέα, μπερδεύεται με ένα κουτί ποντικοφάρμακο…

Στον ρόλο της Άντζυς η Όλγα Σκιαδαρέση

