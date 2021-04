Life

Τηλε - “εκστρατεία” με την Μισέλ Ομπάμα για την προώθηση του εμβολιασμού

"Επιστρατεύεται" και ο Δρ. Άντονι Φάουτσι, επικεφαλής λοιμωξιολόγος στις ΗΠΑ.

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα πρόκειται να εμφανιστεί στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Roll Up Your Sleeves» του NBC αφιερωμένο στον εμβολιασμό κατά της Covid-19.

Στην ειδική εκπομπή θα συμμετάσχει επίσης ο ηθοποιός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός Λιν Μάνουελ - Μιράντα.

Η εκπομπή που θα προβληθεί στις 18 Απριλίου από το NBC έχει στόχο να διαφωτίσει το κοινό σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού κατά της Covid-19.

Ο ηθοποιός Μάθιου ΜακΚόναχι θα πάρει επίσης συνέντευξη από τον δρ. Άντονι Φάουτσι, τον επικεφαλής λοιμωξιολόγο στις ΗΠΑ.

«Η δυνατότητα να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην εργασία και τα παιδιά πίσω στο σχολείο, να επανασυνδεθούμε με την οικογένεια και τους φίλους μας και να παρακολουθούμε συναυλίες, αθλητικές εκδηλώσεις και πολλές άλλες δραστηριότητες που θεωρούμε αγαπητές εξαρτάται από τον εμβολιασμό του κόσμου» δήλωσε ο Μάθιου Σεγκάλ, ιδρυτής του στούντιο παραγωγών ATTN, που δημιούργησε την ειδική εκπομπή σε συνεργασία με τις Walgreens και Civic Nation.

Στην εκπομπή θα εμφανιστούν επίσης κωμικοί, τραγουδιστές, καθώς και εργαζόμενοι στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της Covid-19.

