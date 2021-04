Κοινωνία

Κλοπή θυρίδων: Η επιστολή πατέρα που του έκλεψαν τα λεφτά για παιδιά και εγγόνια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συγκινητική επιστολή ενός πατέρα που είχε αφήσει χρήματα σε θυρίδα για τα παιδιά και τα εγγόνια του.

Στο φως ήρθε μια ανθρώπινη ιστορία πίσω από την κλοπή εκατομμυρίων, από το τις «χρυσές» θυρίδες της τράπεζας στο Ψυχικό.

Όπως δημοσιεύει ο «Ελεύθερος Τύπος» ο πατέρας μίας εκ των κατόχων θυρίδας που παραβιάστηκε, είχε αφήσει σε ένα μεταλλικό κουτί μια οικονομική ασφάλεια των παιδιών και των εγγονιών του, με χρήματα που αποταμίευε μια ζωή για το μέλλον τους.

Ένα σημείωμά του, που εμπεριέχεται στη δικογραφία, έκανε αστυνομικούς και δικαστικούς λειτουργούς να λυγίσουν.

«Αγαπημένοι μου (αναφέρει τα παιδιά του). Θέλω να σας αφήσω ένα χρηματικό ποσό, για την εξασφάλισή σας, αν ποτέ πάνε όλα στραβά. Το ποσό του 1.000.000 ευρώ μετρητά θα παραμείνει στη θυρίδα για πάντα και για κανέναν απολύτως λόγο δεν θα το χρησιμοποιήσετε. Το ποσό αυτό θα το χρησιμοποιήσετε ΜΟΝΟ για λόγους απόλυτης επιβίωσης σε περίπτωση πολέμου ή σοβαρότατου προβλήματος υγείας που δεν μπορεί να καλυφθεί αλλιώς. Να το μοιράσετε στα τέσσερα παιδιά σας για τους ίδιους λόγους με την ίδια δέσμευση. Εύχομαι σε όλους σας να μην χρειαστεί να το χρησιμοποιήσετε ποτέ. Με αγάπη, ο πατέρας σας».

Ειδήσεις σήμερα:

Ομολογία για την επίθεση με βιτριόλι και “συγγνώμη” από την Ιωάννα

Συνελήφθη 83χρονος που φέρεται να βίαζε επί χρόνια την εγγονή του

Εισαγγελική παρέμβαση για το κορονοπάρτι στο ΑΠΘ