Νέες τουρκικές υπερπτήσεις στο Αιγαίο

Συνεχίζουν τις προκλήσεις τα "γεράκια" της Άγκυρας.

Υπερπτήσεις πάνω από τη νήσο Παναγιά και τις Οινούσσες πραγματοποίησαν δύο τουρκικά F-16 τη Δευτέρα.

Το ζεύγος των τουρκικών μαχητικών πέταξε πάνω από τη νήσο Παναγιά στις 13.48 και πάνω από τις Οινούσσες στις 13.49, στα 15.000 πόδια.

