“The Crown”: η Ιμέλντα Στόντον δηλώνει... τρομοκρατημένη!

Η Αγγλίδα ηθοποιός θα υποδυθεί τη βασίλισσα Ελισάβετ Β' .

Η Ιμέλντα Στόντον αναλαμβάνει έναν ρόλο που την τρομάζει. Η Αγγλίδα ηθοποιός δήλωσε στην εφημερίδα «Sun»: «Όταν η Κλερ ήταν αρχικά σειρά, όλοι μας αισθανθήκαμε ότι ήταν γεγονότα ιστορικά. Στη συνέχεια, μετά από αυτό με την Ολίβια, πάλι φαίνεται σαν ιστορία».

«Τώρα ξεκινάμε από το 1991, υποδύομαι έναν ρόλο πολύ πιο πρόσφατο. Αυτή είναι η επιπλέον πρόκληση που έχω και οι άνθρωποι λένε: "Ω, δεν νομίζουμε ότι είναι έτσι"».

Η Ιμέλντα Στόντον λέει επίσης ότι ελπίζει ότι η βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα παρακολουθήσει τη σειρά και αναφέρει στην εφημερίδα: «Δεν είναι ένας ρόλος, στον οποίο μπορώ να δώσω μία δική μου εκδοχή. Η προετοιμασία μου πρέπει να είναι τα πάντα».

«Πρέπει να την παρακολουθήσω, να διαβάσω για το παρελθόν. Πρέπει να καθίσω στο δωμάτιό μου φοβισμένη και να σκέφτομαι, "δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ να το κάνω" και μετά να πω στον εαυτό μου:. "Ναι, μπορείς" και να συνεχίσω» ανέφερε.

Η παραγωγή του πέμπτου κύκλου του «The Crown», ο οποίος θα καλύψει την ιστορία της βασιλικής οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90, αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο.

