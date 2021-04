Πολιτική

Δένδιας: Δίαυλοι επικοινωνίας στα Βαλκάνια, όχι μισαλλοδοξία και θρησκευτικός φανατισμός

Ποια θέματα βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στο Βελιγράδι ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας με τον Σέρβο ομόλογο του.

Η ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, η διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας, περιφερειακή ασφάλεια και η ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε στο Βελιγράδι ο υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκος Δένδιας με τον Σέρβο ομόλογο του Νίκολα Σελάκοβιτς. Ο κ. Δένδιας πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Σερβία συνοδευόμενος από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιο Λιβανό και τον υφυπουργό Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη. Κατά τη συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών εκφράστηκε η ανάγκη για στενότερη συνεργασία σε όλους τους τομείς και η αποφασιστικότητα στην υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν με την Κοινή Δήλωση που υπεγράφη στο πλαίσιο του 3ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Σερβίας που συνήλθε στην Αθήνα, τον Δεκέμβριο του 2019.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου, ο κ. Δενδιας επανέλαβε την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας καθώς και όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Ανέφερε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τη συνεργασία και την ανάπτυξη όλων των χωρών της περιοχής. Τόνισε ότι στα Βαλκάνια πρέπει να χτίζονται δίαυλοι επικοινωνίας και συνεργασίας και όχι να καλλιεργείται η μισαλλοδοξία και ο θρησκευτικός φανατισμός.

Επ’ αυτού αναφέρθηκε στην έντονη παρουσία της Τουρκίας στην περιοχή που προσπαθεί -όπως είπε- να επηρεάσει καταστάσεις και να αυξήσει την επιρροή της χρησιμοποιώντας την οικονομία και τη θρησκεία. Ανέφερε ότι προτίθεται να επισκεφτεί την Τουρκία αλλά υπό προϋποθέσεις, εφόσον σταματήσει η παραβατικότητα της Άγκυρας και η προκλητική συμπεριφορά.

Αναφερόμενος στην περιφερειακή συνεργασία τόνισε ότι θα πρέπει να συμπεριλάβει όλες της χώρες και συμφώνησε με τον ομόλογο του της Σερβίας να διοργανωθεί, όταν το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές συνθήκες, μιας τριμερής σύνοδος στην Κέρκυρα μεταξύ Ελλάδας- Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας.

Ο κ. Δένδιας μετέφερε στην σερβική κυβέρνηση τα συγχαρητήρια του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την πορεία του προγράμματος εμβολισμού που εφαρμόζεται στην Σερβία. Κάλεσε δε τους Σέρβους να επισκεφτούν την Ελλάδα το ερχόμενο καλοκαίρι για να κάνουν τις διακοπές τους.

Για το ζήτημα του Κοσόβου, ο Έλληνας ΥΠΕΞ εξέφρασε την δυσαρέσκειά του που δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη προς την επίλυση του ζητήματος και δήλωσε την πρόθεση της Ελλάδας, εφόσον της το ζητήσει η Σερβία να μεσολαβήσει για την επανεκκίνηση του διαλόγου.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Σερβίας Νίκολα Σελάκοβιτς, από την πλευρά του, ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση για την υποστήριξη που παρέχει στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας. Τόνισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών πρέπει να ενισχυθεί σε όλους του τομείς. Αναφέρθηκε στη σημασία που δίδει η Σερβία στην οδική και σιδηροδρομική σύνδεση με τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον τομέα της ενέργειας, αναγγέλλοντας ότι η Σερβία ένα μέρος των αναγκών της σε φυσικό αέριο θα το προμηθεύεται από την Αλεξανδρούπολη όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση με την Βουλγαρία.

Ο κ Σελάκοβιτς με αφορμή την επέτειο του εορτασμού των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση ανέφερε ότι στο Βελιγράδι σε μία οδό θα δοθεί το όνομα του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια. Ο κ. Δένδιας τον ευχαρίστησε για την μετονομασία επισημαίνοντας το γεγονός ότι ο Καποδίστριας κατάγονταν από την Κέρκυρα όπως και ο ίδιος.

