Πολυκατάστημα στην Αθήνα άνοιξε παρά την απαγόρευση

"Καμπάνα" σε γνωστό πολυκατάστημα που λειτούργησε παράνομα με click inside.

Πρόστιμο 8.000 ευρώ επιβλήθηκε σε πολυκατάστημα στο κέντρο της Αθήνας διότι λειτούργησε σήμερα ενώ δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από την Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με την επαναλειτουργία της αγοράς

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετέβη η Αστυνομία και έκλεισε το γνωστό κατάστημα, ενώ επιβλήθηκε από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, 5.000 ευρώ πρόστιμο στην επιχείρηση και 3.000 ευρώ στον υπεύθυνο.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση τα εμπορικά κέντρα, που λειτουργούν με την μέθοδο shop in a shop, όπως είναι η εν λόγω επιχείρηση, θα είναι ανοικτά, αλλά μόνο στις περιοχές εκείνες που δεν είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένες επιδημιολογικά.

Η Αττική είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη περιοχή και ως εκ τούτου δεν θα έπρεπε να λειτουργούν τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

