Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης για το λιανεμπόριο ζητά η ΕΣΕΕ

Παροχή άμεσης ρευστότητας για την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου που παρέμειναν επί μακρόν κλειστές με κρατική εντολή ζητά η ΕΣΕΕ με Επιστολή της στους Υπουργούς Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα και Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνη Γεωργιάδη.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου επισημαίνει πως, σύμφωνα με τις έρευνες του ΙΝΕΜΥ – ΕΣΕΕ, το βασικό κεφάλαιο αγοράς νέων εμπορευμάτων της προσεχούς σεζόν μπορεί να ανέλθει μέχρι και το 46% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης. Ταυτόχρονα όμως, οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις έχουν σωρεύσει από την αρχή της πανδημίας τεράστια αποθέματα (στοκ) εμπορευμάτων της περασμένης σεζόν, υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές, τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, τα ασφαλιστικά ταμεία, το Δημόσιο και χρέη προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Επιπρόσθετα, τα αλλεπάλληλα κλεισίματα έχουν ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση ειδών στους περιορισμένους χώρους των επιχειρήσεων, γεγονός που τις επιβαρύνει και με αυξημένα κόστη αποθήκευσης.

Για τους λόγους αυτούς η ΕΣΕΕ προτείνει την υλοποίηση Δράσης, ανάλογης με αυτήν που εξαγγέλθηκε για την εστίαση, η οποία να στοχεύσει στην ομαλοποίηση της αγοράς και να συμβάλλει στην αποτροπή «λουκέτων» και απολύσεων στο ελληνικό εμπόριο την επόμενη μέρα της πανδημίας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης δράσης είναι:

Παροχή κεφαλαίου κίνησης με σκοπό την αγορά εμπορευμάτων για το πρώτο διάστημα επανεκκίνησης της λειτουργίας του λιανικού εμπορίου.

Ποσό ενίσχυσης επτά τοις εκατό (7%) επί του κύκλου εργασιών του ΚΑΔ της επιχείρησης

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Γιώργος Καρανίκας δήλωσε σχετικά:

«Από την αρχή της πανδημίας έχουμε ζητήσει δικαιοσύνη στα μέτρα, ώστε να επιτυγχάνεται η στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται πραγματικά και κυρίως των πιο ευάλωτων. Χαιρόμαστε που η κυβέρνηση βρήκε τα κονδύλια που θα της επιτρέψουν να στηρίξει την επανεκκίνηση της εστίασης, έναν κλάδο της οικονομίας που υποφέρει πραγματικά. Αντίστοιχη μέριμνα όμως θα πρέπει να ληφθεί και για τις χιλιάδες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, που πρέπει να ανέβουν ένα «βουνό» από χρέη προς το Δημόσιο και τους προμηθευτές, χρειάζονται άμεση ρευστότητα για να επαναλειτουργήσουν και ταυτόχρονα έχουν μεγάλες ποσότητες από αδιάθετο εμπόρευμα. Θεωρούμε αυτονόητο πως τα συναρμόδια Υπουργεία θα αντιληφθούν την αναγκαιότητα για άμεση παροχή κεφαλαίου κίνησης, μέσω του Προγράμματος που προτείνουμε στην Επιστολή μας. Θα πρέπει να αποφευχθούν περαιτέρω αστοχίες και ανισορροπίες στη λήψη των μέτρων στήριξης της πραγματικής οικονομίας, που δημιουργούν το αίσθημα της αδικίας στον εμπορικό κόσμο. Το νέο ξεκίνημα της αγοράς δεν είναι εύκολο, ούτε δεδομένο, και περιμένουμε ότι η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα μας με κάθε μέσο.»

