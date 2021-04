Κοινωνία

Οι ηλεκτρολόγοι ήταν... κλέφτες και “ξάφριζαν” σπίτια ηλικιωμένων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έπεσε η σπείρα στα χέρια των Αρχών. Σε ποιες περιοχές δρούσαν οι “ηλεκτρολόγοι”.

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Ασφαλείας Δημοτικού Θεάτρου, συμμορία που διέπραττε συστηματικά κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων μέσα στα σπίτια τους , με το πρόσχημα της ιδιότητας τεχνικών Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας ή ηλεκτρολόγων.

Συνελήφθησαν στη Φυλή και στην Καλλιθέα, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, τρεις Έλληνεςί μέλη της σπείρας, για διακεκριμένες κλοπές κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Συγκατηγορούμενος στην ίδια υπόθεση τυγχάνει και έτερος Έλληνας που έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί στην συμμορία τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2020, με την εγκληματική τους δράση να εκτείνεται τόσο στην περιοχή του Πειραιά, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη της σπείρας είτε κατά μόνας, είτε από κοινού με άλλους συνεργούς τους, προσέγγιζαν ηλικιωμένα άτομα έξω από τις οικίες τους και τους συστήνονταν ως ηλεκτρολόγοι ή τεχνικοί Εταιρείας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα τεχνάσματα (διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, έλεγχο ηλεκτρικού πίνακα) έπειθαν τους ηλικιωμένους να εισέλθουν στις οικίες τους, προκειμένου να εξακριβώσουν την υποτιθέμενη βλάβη στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Στη συνέχεια τους οδηγούσαν κυρίως στο χώρο της κουζίνας και τους απασχολούσαν με διάφορα προσχήματα, ενώ τα άλλα μέλη της σπείρας ερευνούσαν τους χώρους και αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα.

Σε μία μάλιστα περίπτωση, έπεισαν ηλικιωμένη να συγκεντρώσει μόνη της τα κοσμήματα και τιμαλφή, με πρόσχημα ότι θα προκαλούσαν πρόβλημα στη διαδικασία επισκευής της υποτιθέμενης βλάβης, τα αφαίρεσαν και τράπηκαν σε φυγή.

Από τη μέχρι τώρα αστυνομική έρευνα έχουν εξιχνιασθεί εννέα περιπτώσεις κλοπών με την ίδια μεθοδολογία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, ενώ οι έρευνες για την εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας, συνεχίζονται.

Ειδήσεις σήμερα

Συνελήφθη 83χρονος που φέρεται να βίαζε επί χρόνια την εγγονή του

Πολυκατάστημα στην Αθήνα άνοιξε παρά την απαγόρευση

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7: άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων