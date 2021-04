Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: εμβολιάστηκαν τρίτοι με χρήση του ΑΜΚΑ ιατρών;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται σε ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή η αξιωματική αντιπολίτευση για εμβολιασμούς τρίτων προσώπων με χρήση προσωπικών στοιχείων ιατρών.

Νέα καταγγελία για τους εμβολιασμούς κατά του κορονοιού, έφερε στη Βουλή με ερώτηση που κατέθεσε στους Υπουργούς Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Βουλευτής Ν. Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Μπουρνούς. Την ερώτηση συνυπέγραψαν άλλοι 32 Βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Σύμφωνα με το «Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Εμβολιασμού κατά της COVID-19», το υγειονομικό προσωπικό της χώρας εντάχθηκε, ορθώς, στην 1η φάση του εμβολιασμού. Οι υγειονομικοί υπέβαλαν στους επιστημονικούς τους Συλλόγους και Ενώσεις τα στοιχεία τους, προκειμένου να προωθηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες, να εισαχθούν στο σύστημα και να ενημερωθούν για την ημερομηνία του εμβολιασμού τους μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Κι ενώ το πρόγραμμα εμβολιασμού του πληθυσμού υλοποιείται το τελευταίο τρίμηνο με απελπιστικά αργό ρυθμό και με κατάρρευση του αρχικού σχεδιασμού, παρατηρήθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες αρκετά περιστατικά εμβολιασμού πολιτών με τη χρήση του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ που ανήκουν σε γιατρούς και μάλιστα σε διαφορετικά μέρη της χώρας!

Με αφορμή δημοσίευμα της ιστοσελίδας news2u.gr, ο Γιάννης Μπουρνούς επικοινώνησε με οδοντίατρο, που εισήλθε στο σύστημα του ΕΟΔΥ με το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του στις 23 Μαρτίου 2021, προκειμένου να ρυθμίσει την ημερομηνία εμβολιασμού του και ενημερώθηκε από το σύστημα ότι είχε ήδη λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου στις 28 Ιανουαρίου και τη δεύτερη στις 18 Φεβρουαρίου! Ο εν λόγω οδοντίατρος, που διαμένει και δραστηριοποιείται στην Αθήνα, ενημερώθηκε από ΚΕΠ, ότι με το προσωπικό του ΑΦΜ και ΑΜΚΑ είχε εμβολιαστεί μια γυναίκα στις Σέρρες(!). Η περίπτωση αυτή δεν είναι η μοναδική που έχει καταγγελθεί και καταδεικνύει μεγάλα προβλήματα και αστοχίες του σχεδιασμού που έχει εκπονηθεί για τον εμβολιασμό του πληθυσμού. Τίθεται δε το σοβαρότατο ερώτημα, αν τα περιστατικά αυτά δεν αποτελούν αστοχία του συστήματος, αλλά υποδεικνύουν, ενδεχομένως, την ύπαρξη κυκλώματος που λυμαίνεται το χώρο των υπηρεσιών παροχής υγειονομικής φροντίδας, εν προκειμένω του μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού.

Ο Βουλευτής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς να ξεκαθαρίσουν σε ποιές ενέργειες έχουν προβεί για τη διαλεύκανση των σχετικών καταγγελιών και πού οφείλεται η παράνομη χρήση των προσωπικών στοιχείων υγειονομικών, όπως είναι το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ, για τον εμβολιασμό τρίτων προσώπων. Ζητά επίσης ενημέρωση για το πόσοι πολίτες έχουν εμβολιαστεί εκτός σειράς, κλέβοντας τη θέση συμπολιτών τους, που, για αντικειμενικούς λόγους, έπρεπε να προηγηθούν.

Ο Γιάννης Μπουρνούς δήλωσε σχετικά: "Μετά τους εκτός σειράς εμβολιασμούς στελεχών της ΝΔ σε όλη τη χώρα, τώρα έχουμε πιθανή παραβίαση των στοιχείων υγειονομικών και τον παράνομο, εκτός σειράς, εμβολιασμό πολιτών. Αν υπάρχει παραβίαση από κύκλωμα επιτηδείων, γεννιούνται σοβαρότατα ερωτήματα για τη διαχείριση του ευαίσθητου ζητήματος του εμβολιασμού. Η θωράκιση του προγράμματος εμβολιασμού είναι αναμφίβολα μια ιδιαίτερα ευαίσθητη, εθνική υπόθεση. Οι αρμόδιοι Υπουργοί υποχρεούνται να απαντήσουν λεπτομερώς και δημοσίως στις καταγγελίες των υγειονομικών-θυμάτων και να διαλευκάνουν άμεσα αυτή την πρωτοφανή υπόθεση"».

Ειδήσεις σήμερα:

Σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο στο Περιστέρι

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου στο “Special Report” για τον Ερντογάν, την Τουρκία και την Ελλάδα (βίντεο)

Εξαδάκτυλος: έτσι πρέπει να γίνουν οι μετακινήσεις το Πάσχα