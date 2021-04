Υγεία - Περιβάλλον

Μητσοτάκης: Το συγκινητικό βίντεο στη νοηματική για την τήρηση των μέτρων και τον εμβολιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε το βίντεο στη νοηματική γλώσσα που δημοσίευσε ο Πρωθυπουργός στα social media.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε στο twitter ένα βίντεο του υπουργείου Υγείας που αφορά την Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού και έγραψε: «Ένα μήνυμα που συγκινεί και δίνει δύναμη σε όλους».

Στο βίντεο εμφανίζεται ένας νέος άνθρωπος ο οποίος είναι κωφάλαλος και στη γλώσσα της νοηματικής λέει τα εξής: «Έμαθα να διαβάζω τα χείλη των άλλων από πολύ μικρός. Αυτός είναι ο τρόπος να επικοινωνώ. Να καταλαβαίνω τους άλλους. Όταν κάποιος φοράει μάσκα δεν μπορώ να δω τα χείλη του. Η μάσκα του γίνεται σιωπή. Γι' αυτό θέλω περισσότερο από κάθε άλλον να τελειώσει όλο αυτό. Και επειδή το θέλω τόσο πολύ είμαι ο πρώτος που προσέχω, που θέλω όλοι να φοράμε τις μάσκες μας. Είμαι κουρασμένος όπως κι εσείς αλλά ξέρω ότι είμαι και δυνατός. Ακόμη περισσότερο τώρα που με όλες τις δυσκολίες, που βλέπω ότι το τέλος δεν είναι πια τόσο μακριά».

Αμέσως μετά εμφανίζεται το μήνυμα: «Ο εμβολιασμός προχωράει. Μαζί έχουμε τη δύναμη να βγούμε νικητές. Νοιαζόμαστε, Προστατευόμαστε, Εμβολιαζόμαστε».

Ειδήσεις σήμερα

Κορονοϊός: Στην Ελλάδα 1 εκατομμύριο self test (βίντεο)

Επίθεση με βιτριόλι: Η συγκλονιστική ομολογία της 36χρονης

Κορονοϊός - Κρήτη: Πρώτο κρούσμα σε τουρίστα