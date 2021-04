Κοινωνία

Κοσμοσυρροή χωρίς μάσκες σε κηδεία Αρχιμανδρίτη (εικόνες)

Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, "ο ένας πάνω στον άλλον".

Τρομάζουν οι εικόνες από την κηδεία Αρχιμανδρίτη στον Άγιο Στέφανο...

Στην Ιερά Μονή Κοινοβιάρχου πολλοί ήταν εκείνοι που θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον Αρχιμανδρίτη, Σαράντη Σαράντο, της Μητρόπολης Κηφισιάς και εφημέριο επί πολλές δεκαετίες στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μαρούσι.

Άνδρες, γυναίκες, παιδιά, πολλοί χωρίς μάσκες, "ο ένας πάνω στον άλλον" χωρίς κανένα μέτρο προστασίας.

