Καιρός: Βροχές και αφρικανική σκόνη την Τρίτη

Που αναμένονται καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Την Τρίτη στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση από το μεσημέρι, ενώ ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ, που από το απόγευμα από τα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές ενώ από το απόγευμα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 που βαθμιαία από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων νωρίς το πρωί, ενώ από το απόγευμα θα σημειωθεί βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 που βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με τη ίδια ένταση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και την Θράκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων, ενώ από το απόγευμα θα υπάρξει βελτίωση από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 που από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων με τη ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου.



Στα νησιά του Ιονίου αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση, ενώ στην Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την δυτική Πελοπόννησο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι τις απογευματινές ώρες. ΟΙ άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο, στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.



Σε Θεσσαλία, αναντολική Στερεά, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ υπάρχει πιθανότητα όμβρων στα ορεινά τις μεσημβρινές ώρες. Σταδιακά ο καιρός από το απόγευμα θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα νότια 6 μποφόρ, ενώ βαθμιαία από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικών διευθύνσεων 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο, στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στις Κυκλάδες, ενώ από το απόγευμα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 7 με 8 που από το απόγευμα βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 και τοπικά στη βόρεια Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.



Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις, με τοπικές βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 7 με 8 που από το βράδυ βαθμιαία θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη

Την Τεράρτη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία, γρήγορα στα υπόλοιπα δυτικά και την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και βαθμιαία στα κεντρικά και τη Θράκη, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά και από το απόγευμα βαθμιαία στα βόρεια θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

