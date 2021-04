Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες ασθενείς με κορονοϊό κατέληξαν το προηγούμενο 24ωρο, μεγαλώνοντας ακόμη περισσότερο τον απολογισμό των θυμάτων της COVID-19 στη χώρα μας.

Παράλληλα, ασφυκτική παραμένει η πίεση στα νοσοκομεία (ειδικά της Αττικής), καθώς παραμένει πολύ υψηλός ο αριθμός των διασωληνωμένων. Μάλιστα την Δευτέρα ο αριθμός των ασθενών που δίνουν “μάχη” στις ΜΕΘ για να κρατηθούν στη ζωή ξεπέρασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Από το σύνολο των 1.866 νέων κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα, 20 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 13 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Εντοπίστηκαν 783 νέα κρούσματα στην Αττική, 245 στην Θεσσαλονίκη και 112 στην Αχαΐα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το τελευταίο 24ωρο διενεργήθηκαν μόλις 16.332 τεστ ανίχνευσης κορονοϊού.

Η γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ

