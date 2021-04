Υγεία - Περιβάλλον

Θεοδωρίδου – Θεμιστοκλέους για τον κορονοϊό και τον εμβολιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για την COVID-19 από το Υπουργείο Υγείας.