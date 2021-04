Αθλητικά

Οι 5 μεγαλύτερες απουσίες ενόψει του Euro 2020

Η αντίστροφη μέτρηση για το Euro έχει ήδη ξεκινήσει. Ποιοι είναι οι... άτυχοι που θα απουσιάσουν απο την διοργάνωση.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Euro που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι έχει ήδη ξεκινήσει, με τους φίλους του ποδοσφαίρου να είναι έτοιμοι να ανταμειφθούν για την υπομονή τους, μιας και η διοργάνωση αναβλήθηκε και μεταφέρθηκε για το φετινό καλοκαίρι αντί του περσινού εξαιτίας της πανδημίας.

Εξίσου ανυπόμονοι για την έναρξη της διοργάνωσης, βέβαια, είναι και οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θέλουν να δώσουν ένα γλυκό τέλος σε μία ακόμη μεγάλη και κουραστική σεζόν, εκπροσωπώντας τη χώρα του; και δίνοντας τα όλα για το εθνόσημο.

Δυστυχώς, όμως, υπάρχουν και μερικοί άτυχοι που λόγω τραυματισμών ίσως και να μην έχουν αυτή την ευκαιρία. Και μιας και έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές στο παρελθόν ότι σε επίπεδο εθνικών ομάδων ένας παίκτης μπορεί να κάνει τη διαφορά, παρακάτω ακολουθεί μία αναφορά σε 5 ποδοσφαιριστές που πιθανώς να απουσιάσουν απ’ το Euro 2020 και που η απουσία τους θα αποτελέσει τεράστιο πλήγμα, τόσο για τη χώρα τους όσο και τη διοργάνωση την ίδια σε ό,τι αφορά το θέαμα.

Βίρτζιλ Φαν Ντάικ

Κρίνοντας από τις εμφανίσεις της Λίβερπουλ το τελευταίο διάστημα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι Reds είναι «άλλη ομάδα» χωρίς τον Ολλανδό ηγέτη τους στα μετόπισθεν. Μπορεί μέχρι στιγμής η σεζόν να έχει αποδειχθεί καταστροφική για τους πρωταθλητές Αγγλίας όσον αφορά τους τραυματισμούς, αλλά ίσως να ήταν καρμικό το ότι η κατάσταση άρχισε να παίρνει την κάτω βόλτα μετά τη ρήξη πρόσθιου χιαστού την οποία υπέστη ο Φαν Ντάικ τον περασμένο Οκτώβριο στο ντέρμπι κόντρα στην Έβερτον. Ο εν λόγω τραυματισμός τον έχει κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για κάτι παραπάνω από 5 μήνες, με τους ανθρώπους της Λίβερπουλ να μην έχουν σκοπό να τον πιέσουν να επιστρέψει σύντομα, καθώς η ομάδα βρίσκεται πολύ μακριά από τους στόχους που είχε θέσει για τη φετινή χρονιά. Υπολογίζεται πως μέσα στο Μάϊο θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στην ενεργό δράση, χωρίς, όμως αυτό να σημαίνει ότι θα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα ενόψει Euro, πράγμα που ανέφερε και σε δηλώσεις του ο προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας, Φρανκ Ντε Μπουρ, μετά το ματς με την Τουρκία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου:

«Η αποθεραπεία του ακολουθείται όπως έχει προγραμματιστεί. Ξέρουμε ότι έχει 8 εβδομάδες μπροστά του ακόμη. Δε μπορώ να γνωρίζω αν ο χρόνος αυτός του αρκεί για να είναι έτοιμος για το Euro».

Τζο Γκόμεζ

Ούτε ένας μήνας δεν είχε περάσει μετά τον τραυματισμό του Φαν Ντάικ και μέσα στις πρώτες εβδομάδες του Νοεμβρίου οι άνθρωποι της Λίβερπουλ είδαν τον παρτενέρ του Ολλανδού στα μετόπισθεν να επιστρέφει από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Αγγλίας με σοβαρό πρόβλημα στην επιγονατίδα. Ο 23χρονος αμυντικός, παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ταλαιπωρηθεί ουκ ολίγες φορές στο παρελθόν από τραυματισμούς, ωστόσο ο συγκεκριμένος δείχνει να είναι ο σοβαρότερος στη μέχρι τώρα καριέρα του. Όπως και με τον Φαν Ντάικ έτσι και με τον Γκόμεζ, η Λίβερπουλ έχει στερηθεί των υπηρεσιών του στο γήπεδο από την ημέρα του τραυματισμού του και μετά. Ωστόσο, ενώ, σύμφωνα με τα λεγόμενα του ιατρικού επιτελείου, ο Ολλανδός βρίσκεται στην τελική ευθεία της αποκατάστασής του και υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο συμμετοχής του στο Euro, ο Γκόμεζ έχει… πολύ δρόμο ακόμα και είναι σχεδόν απίθανο να δώσει το παρόν στη διοργάνωση, αφού υπολογίζεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση μέσα στον Αύγουστο.

Άξελ Βίτσελ

Στα 32 του χρόνια πλέον, ο μέσος της Μπορούσια Ντόρτμουντ θα είχε την ευκαιρία το καλοκαίρι να παίξει σε, ίσως, το τελευταίο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της καριέρας του. Δυστυχώς, όμως, η τύχη του γύρισε την πλάτη και τον περασμένο Ιανουάριο στο εκτός έδρας ντέρμπι της Ντόρτμουντ με τη Λειψία αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο ως τραυματίας, έχοντας υποστεί ρήξη αχίλλειου τένοντα, η οποία τον έχει θέσει εκτός διαθεσιμότητας για το υπόλοιπο της σεζόν, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις του με τους Βεστφαλούς. Οι πιθανότητες να καταφέρει να προλάβει το Euro του Ιουνίου δε δείχνουν να είναι με το μέρος του. Παρ’ όλα αυτά, η τεράστια εμπειρία του και οι 110 συμμετοχές του με το εθνόσημο του Βελγίου κάθε άλλο παρά αμελητέα μπορούν να θεωρηθούν, γεγονός που φαίνεται να αναγνωρίζει και ο προπονητής της εθνικής ομάδας του Βελγίου, Ρομπέρτο Μαρτίνεζ, σύμφωνα με τις δηλώσεις του: «Θα εξαντλήσουμε κάθε χρονικό περιθώριο προτού τον αποκλείσουμε από την αποστολή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου και οι 110 συμμετοχές του λένε πολλά. Γι’ αυτό δεν έχω σκοπό να τον εξαιρέσω από την αποστολή του Euro ακόμη».

Τζούλιαν Μπαουμγκαρτλίνγκερ

Όπως και ο Βίτσελ, έτσι και ο πολύπειρος αρχηγός της Εθνικής Αυστρίας θα έχει τον Ιούνιο, αν τα καταφέρει, πιθανότατα την τελευταία του ευκαιρία να παίξει σε ακόμη ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και λέω «αν τα καταφέρει», διότι από την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βόλφσμπουργκ για τη Bundesliga τον Ιανουάριο και μετά δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει την ομάδα του αγωνιστικά, καθώς (όπως ο Φαν Ντάικ και ο Γκόμεζ) έχει διαγνωστεί κι αυτός με ρήξη χιαστού. Σύμφωνα με γερμανικά δημοσιεύματα, ο 33χρονος μέσος δεν πρόκειται να επιστρέψει στην ενεργό δράση πριν το Μάϊο. Ωστόσο, αν και εφόσον τα καταφέρει, είναι προφανές ότι ο χρόνος που θα έχει για τεθεί σε πλήρη ετοιμότητα ενόψει Euro είναι πολύ λίγος.

Άντονι Μαρσιάλ

Την πιο πρόσφατη προσθήκη στη λίστα αποτελεί ο 25χρονος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος τραυματίστηκε στην πρόσφατη αναμέτρηση της Γαλλίας με το Καζακστάν στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022. Αν και τα πρώτα δείγματα έτειναν προς μία θετική εξέλιξη, εν τέλει η ζημιά είναι πιο σοβαρή απ’ όσο νόμιζαν στη Γαλλία, με τον προπονητή των κόκκινων διαβόλων, Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, να δηλώνει πως εν λόγω ο τραυματισμός θα στοιχίσει στον Μαρσιάλ τη σεζόν: «Δυστυχώς χτύπησε σοβαρά το γόνατό του στο παιχνίδι με τη Γαλλία. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί όταν οι παίκτες πηγαίνουν στις εθνικές τους ομάδες. Σταυρώνεις τα χέρια σου και εύχεσαι να επιστρέψουν όλοι πίσω υγιείς. Είναι σημαντικός ποδοσφαιριστής για εμάς. Είναι απογοητευτικό που τον χάνουμε για, όπως όλα δείχνουν, το υπόλοιπο της σεζόν».

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του στο Euro, δεν έχει γίνει κάποια συγκεκριμένη αναφορά ακόμη. Δεν παύει, όμως, να είναι σαφές ότι όσο περισσότερο κρατήσει η αποθεραπεία του τόσο λιγότερο χρόνο θα έχει για να προετοιμαστεί για τη διοργάνωση. Ο ίδιος πάντως δηλώνει αισιόδοξος πως δε θα αργήσει να επιστρέψει στα γήπεδα.