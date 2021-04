Οικονομία

ΣΔΟΕ: Φοροδιαφυγή – “μαμούθ” μέσω... ΦΠΑ

Φοροδιαφυγή από διαδικτυακές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και την... Βουλγαρία.

Σημαντικές επιτυχίες στην προσπάθεια προστασίας των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε., προστασίας του καταναλωτή, καταπολέμησης ιδιοποίησης Φ.Π.Α. και αντιμετώπισης του οικονομικού εγκλήματος και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού σημειώθηκαν από ελεγκτές της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής κατά τον Μάρτιο.

Ειδικότερα:

1ον. Στις 11/3/2021 κλιμάκιο ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, που πραγματοποίησε έλεγχο για παραβάσεις του ν. 4177/2013, σε επιχείρηση που διαθέτει προς πώληση συσκευές κινητών τηλεφώνων μέσω Διαδικτύου, διαπίστωσε σοβαρές ενδείξεις για εκτεταμένη φοροδιαφυγή, μέσω ανακριβών δηλώσεων Φ.Π.Α. και έκδοσης φορολογικών στοιχείων από αδήλωτο φορολογικό μηχανισμό.

Ζητήθηκε η άρση του τραπεζικού απορρήτου των λογαριασμών της ελεγχόμενης επιχείρησης. Από έλεγχο και διασταύρωση των στοιχείων προέκυψαν αδήλωτες εισπράξεις χρήσης 2020, αξίας άνω των 7.000.000 ευρώ, με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που δεν αποδόθηκε να υπολογίζεται σε ποσό άνω των 1.600.000 ευρώ.

Για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, δεσμεύθηκαν από την Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής άμεσα οι τραπεζικοί λογαριασμοί των εμπλεκομένων νομικών και φυσικών προσώπων, καθώς και οι προς απόδοση σε αυτούς αντικαταβολών από τη συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών και ενημερώθηκε το Τμήμα Οικονομικού Εγκλήματος της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό λοιπών υποκρυπτόμενων προσώπων που σχετίζονται με την παράνομη δραστηριότητα και την πιθανή σχέση με άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ηλεκτρονικού εξοπλισμού και κινητών τηλεφώνων.

Εκτιμάται ότι η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο θα υπερβεί το ποσό των 5.000.000 ευρώ.

2ον. Στις 23/3/2021 κλιμάκιο ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής πραγματοποίησε έλεγχους σε εταιρείες ταχυμεταφορών. Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν προέκυψαν στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται ότι τρεις αλλοδαπές επιχειρήσεις με έδρα τη Βουλγαρία, με αντικείμενο εργασιών την πώληση αρωμάτων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, πραγματοποιούσαν λιανικές πωλήσεις στην Ελλάδα, μέσω Διαδικτύου και ταχυμεταφορών, και μετέφεραν τα χρήματα στο εξωτερικό.

Ο κύκλος εργασιών στην Ελλάδα, υπερέβαινε κατά πολύ, για κάθε μια από αυτές, τα όρια υποχρέωσης σύστασης ελληνικού υποκαταστήματος και έκδοσης ελληνικού Α.Φ.Μ.

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών για τις τρεις επιχειρήσεις στη χρήση του 2020 ξεπερνά την αξία του 1.000.000 ευρώ, με απώλεια εσόδων (Φ.Π.Α.) για το Ελληνικό Δημόσιο που υπολογίζεται άνω των 240.000 ευρώ.

Οι διαπιστώσεις της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, κοινοποιούνται στη Φορολογική Διοίκηση και στην Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

Οι νέες μορφές προώθησης αγαθών στην αγορά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, με το ηλεκτρονικό εμπόριο να γνωρίζει μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, δημιουργούν νέα δεδομένα για τις ελεγκτικές υπηρεσίες, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση. Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής επιδιώκει να προσαρμόζεται στις ανάγκες της εποχής για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος μέσω Διαδικτύου, με έμφαση στη διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

