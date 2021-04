Οικονομία

Λαϊκές αγορές: Διευκρινίσεις ΠΟΣΠΛΑ για την απεργία

Η ανακοίνωση της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Κανονικά θα λειτουργήσουν την Τετάρτη, 7 Απριλίου, οι λαϊκές αγορές όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ).

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

«Παραμένουμε μακριά από δήθεν απεργιακές κινητοποιήσεις, συγκεκριμένων, κατ' επάγγελμα συνδικαλιστών, που δεν επιθυμούν τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του κλάδου μας στο βωμό των μικροκομματικών τους συμφερόντων, προκειμένου με ψευδή παραπληροφόρηση να διατηρήσουν την συνδικαλιστική τους ύπαρξη.

Από την αρχή της πανδημίας η ΠΟΣΠΛΑ με καθημερινή προσπάθεια και αγώνα κατάφερε να κρατήσει ανοιχτές τις λαϊκές αγορές σε όλη την επικράτεια, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τις επισκέπτονται, κάνοντας τις αγορές τους με ασφάλεια, σε έναν υπαίθριο χώρο όπου τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Και αφού πετύχαμε το φαινομενικά ακατόρθωτο στρέφουμε τώρα το ενδιαφέρον μας προς το σχέδιο νόμου αναζητώντας μέσα από τις διατάξεις του ένα πολύ καλύτερο μέλλον για τις λαϊκές αγορές. Εμείς λοιπόν οι πωλητές των λαϊκών αγορών παραμένουμε άγρυπνοι προσπαθώντας για το καλύτερο των λαϊκών αγορών επιλέγοντας για ακόμα μία φορά το δρόμο της ευθύνης και του διαλόγου, εποικοδομητικό διάλογο τον οποίο θα συνεχίσουμε και θα εντείνουμε τόσο κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης όσο και στη συζήτηση στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής με στόχο την κατάκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων θετικών επιτευγμάτων μας τόσο για τον κλάδο μας όσο και για το σύνολο των λαϊκών αγορών παραμένοντας στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας, ιδιαίτερα μάλιστα σε αυτή τη δύσκολη χρονική περίοδο».

