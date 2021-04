Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο AstraZeneca - Θρομβώσεις και θρομβοπενία: Εξηγήσεις από την Θεοδωρίδου (βίντεο)

Η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για τα περιστατικά που διερευνώνται παγκοσμίως και έκανε συστάσεις.

Ψυχραιμία συνέστησε στους πολίτες που ανησυχούν σχετικά με την πιθανή συσχέτιση του εμβολίου της AstraZeneca με ένα σπάνιο σύνδρομο που συνδυάζει θρομβώσεις και θρομβοπενία, η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου. Παράλληλα, τόνισε πως ο ταχύς εμβολιασμός είναι καθοριστικής σημασίας για την δημιουργία “τείχους ανοσίας”.

Όπως τόνισε, στην Ελλάδα έχει καταγραφεί μόλις ένα περιστατικό, το οποίο διερευνάται, έπειτα από τη χορήγηση περίπου 346.000 δόσεων του συγκεκριμένου εμβολίου.

Φαίνεται, τόνισε - επικαλούμενη στοιχεία σε παγκόσμιο επίπεδο - ότι το συγκεκριμένο σύνδρομο είναι περισσότερο συχνό σε γυναίκες κάτω των 55 ετών, αλλά έχουν παρουσιαστεί περιστατικά σε όλο το φάσμα ηλικιών. Η Επιτροπή Εμβολιασμών παρακολουθεί στενά το θέμα, διαβεβαίωσε.

Τόνισε ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει τεκμηριωμένη συσχέτιση με προηγούμενο περιστατικό θρόμβωσης. Ο ΕΜΑ έχει ανακοινώσει 44 περιπτώσεις έπειτα από χορήγηση 9,2 εκατ. εμβολιασμούς.

Η έγκαιρη διάγνωση οδηγεί στην έγκαιρη αντιμετώπιση, είπε και συνέστησε προσοχή στα συμπτώματα (δύσπνοια, θωρακικό ή κοιλιακό άλγος, νευρολογικής φύσεως αντιδράσεις, εκχυμώσεις, κτλ.).

Παραδέχθηκε πως όσο διατηρείται η πιθανότητα συσχέτισης ενός εμβολίου με μία πιθανή παρενέργεια, όσο σπάνια κι αν είναι αυτή, δημιουργεί δισταγμό και φόβο για τον εμβολιασμό. Θα πρέπει, όμως, εξήγησε η κ. Θεοδωρίδου, να σκεφτούμε τα νούμερα και να σταθμίσουμε τον άμεσο κίνδυνο σε σχέση με τον κίνδυνο τον πιθανό και πολύ μακρινό.

Ας περιμένουμε με ψυχραιμία για να έχουμε την επιστημονική τεκμηρίωση πάνω στο θέμα, τόνισε.

