Κοινωνία

Παιδί έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του παιδιού και πώς συνέβη το ατύχημα.

Άγιο φαίνεται πως είχε, ένα κορίτσι 13 ετών που έπεσε από το μπαλκόνι πρώτου ορόφου, στην περιοχή του Ξηροποτάμου στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είναι σε καλή κατάσταση και μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Ο γιατρός του ΕΚΑΒ που το εξέτασε διαπίστωσε ότι έχει θλαστικά τραύματα, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε η πτώση από το μπαλκόνι του σπιτιού του.

Πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Μητσοτάκης: Το συγκινητικό βίντεο στη νοηματική για την τήρηση των μέτρων και τον εμβολιασμό

Επίθεση με βιτριόλι: Η συγκλονιστική ομολογία της 36χρονης