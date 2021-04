Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους: Από τέλος Μαΐου ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα

Στην πορεία των εμβολιασμών αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας πρωτοβάθμιας φροντίδας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Από το τέλος Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού από 18 έως 59 κατά του κορονοϊού σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα πρωτοβάθμιας φροντίδας, Μάριο Θεμιστοκλέους. Εκτίμησε πως θα έχουμε καλύψει ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού εντός του Ιουνίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Θεμιστοκλέους, αναφέρθηκε εκτενώς στην πορεία των εμβολιασμών και το χρονοδιάγραμμα. Όπως είπε, μέχρι το τέλος του Απρίλη στόχος είναι να έχουν εμβολιαστεί όσοι είναι άνω των 60 ετών.

Στη συνέχεια, εντός του Μαίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί πολιτών που έχουν νοσήματα αυξημένου κινδύνου και έπειτα θα ανοίξει ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού.

Όπως είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, σήμερα μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν γίνει 47.275 εμβολιασμοί και η μέρα αναμένεται να κλείσει με περισσότερους από 53.000 εμβολιασμούς, κάτι που αν συμβεί θα αποτελεί και νέο ημερήσιο ρεκόρ. Συνολικά έχουν γίνει στην χώρα μας 1.877.000 εμβολιασμοί, εκ των οποίων 1.241.000 αφορούν την πρώτη δόση, ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης 11.56% και 663.000 αφορούν σε εμβολιασμούς και με τις δύο δόσεις, ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης 6,31%. Οι ακυρώσεις για το εμβόλιο της AstraZeneca Επιπλέον, σε συνέχεια της συζήτησης που γίνεται γύρω από το εμβόλιο της AstraZeneca ανέφερε πως στο διάστημα 27/3 με 3/4 το ποσοστό εμφάνισης στα ραντεβού ανά μέρα είναι 97% για τις εταιρείες Pfizer και Moderna και 94% για την AstraZeneca. Σε σχέση με τις ακυρώσεις των ραντεβού ανά εμβόλιο, για το εμβόλιο των Pfizer και Moderna το ποσοστό ακύρωσης κυμαίνεται στο 1%, ενώ για αυτό της AstraZeneca το ποσοστό φτάνει στο 3%. Στην συνέχεια, ανακοίνωσε το πλάνο παραδόσεων εμβολίων. Συγκεκριμένα τόνισε: Η Pfizer έχει παραδώσει πλάνο διμήνου με 1.550.000 δόσεις τον Μάιο και 1.700.000 δόσεις τον Ιούνιο.

Η Johnson & Johnson θα στείλει μια μικρή παραλαβή -70.000 δόσεις- τον Απρίλιο, 300.000 δόσεις τον Μάριο και 960.000 δόσεις τον Ιούνιο.

Η Astrazeneca θα στείλει από 450.000 δόσεις κάθε μήνα για το επόμενο τρίμηνο (Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο).

Η Moderna έχει επιβεβαιώσει παράδοση 100.000 δόσεων παρόλο που περιμένουμε κι άλλες δόσεις από την εταιρεία αυτή.

O κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε και την συντριπτική προστασία που προσφέρει ο εμβολιασμός επισημαίνοντας πως σε 1093 θανάτους στις ηλικίς; 80- 89 οι 925 ήταν ανεμβολίαστοι ενω οι 28 είχαν κάνει και τις δύο δόσεις.