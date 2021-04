Κοινωνία

Ανήλικοι πετούσαν πέτρες από πεζογέφυρα στην Ποσειδώνος

Δικογραφία σε βάρος ανηλίκων και των γονιών τους που έριχναν πέτρες από μεταλλική πεζογέφυρα σε οχήματα προξενώντας φθορές και με κίνδυνο να βλάψουν τους επιβαίνοντες των οχημάτων

Δικογραφία σε βάρος τριών ανηλίκων που πετούσαν πέτρες από μεταλλική πεζογέφυρα στη λεωφόρο Ποσειδώνος, σε διερχόμενα οχήματα, προξενώντας φθορές και με κίνδυνο να βλάψουν τους επιβαίνοντες των οχημάτων, σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πειραιά.

Οι τρεις ανήλικοι ταυτοποίηθηκαν μετά από καταγγελίες για τη δράση τους τις πρωινές ώρες της 31ης Μαρτίου, από τη μεταλλική πεζογέφυρα που συνδέει το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με το Στάδιο Καραϊσκάκη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της απόπειρας επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Οι ανήλικοι είχαν εντοπιστεί από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δημοτικού Θεάτρου και είχαν οδηγηθεί στο οικείο τμήμα αρχικά για προστατευτική φύλαξη έως ότου διαπιστώθηκε η εμπλοκή τους στα περιστατικά ρίψης πετρών.

Και στα τρία οχήματα που δέχτηκαν τις πέτρες (απορριμματοφόρο και δύο αστικά λεωφορεία) προκλήθηκαν φθορές.

Εκτός των παραπάνω καταγγελιών συσχετίστηκε με τους ανήλικους και άλλη καταγγελία για απόπειρα κλοπής σε βάρος γυναίκας μέσα σε κατάστημα κοντά στο σημείο της επίθεσης, που σημειώθηκε πρωινές ώρες της ιδίας ημέρας.

Από την προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν δύο επιπλέον περιπτώσεις επιθέσεων με την ίδια μεθοδολογία στις αρχές Μαρτίου.

Στη συνέχεια, εντοπίστηκαν οι γονείς τους, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά.

