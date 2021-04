Οικονομία

Lockdown: Στον “αναπνευστήρα” η Εστίαση (βίντεο)

Αλλαγές στον τρόπο χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, ζητούν οι επαγγελματίες. Μετά το Πάσχα αναμένεται το άνοιγμα του κλάδου.​​