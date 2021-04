Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Μεταδίδουν τον ιό οι εμβολιασμένοι;

Ο Ηλίας Μόσιαλος εξηγεί αν μεταδίδουν τον κορονοϊό οι εμβολιασμένοι. Σε ποια περίπτωση δεν χρειάζεται να φορούν μάσκα.

Ένα 10% έως 25% των εμβολιασθέντων μπορεί ακόμη να μεταδίδει τη νόσο Covid-19, συνεπώς μέχρι να αποκτήσουμε ανοσία της «αγέλης», πρέπει να συνεχίσουμε να φοράμε μάσκες. Αυτό τονίζει σε ανάρτηση του στο Facebook ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας Ηλίας Μόσιαλος της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου (LSE), στην οποία αναλύει τι είναι έως τώρα γνωστό σχετικά με τη μετάδοση του κορονοϊού μετά τον εμβολιασμό.

Όπως αναφέρει, «γνωρίζουμε πως όσοι έχουν εμβολιαστεί, προστατεύονται από τον ιό και πως το εμβόλιο δεν μεταδίδει τον ιό. Αυτό που δεν γνωρίζουμε όμως με σαφήνεια, είναι εάν αν αποτρέπει την λοίμωξη σε περίπτωση έκθεσης.

Γνωρίζουμε όμως ότι αν συμβεί, εάν δηλαδή κολλήσουμε, τότε τα εμβόλια αποτρέπουν την βαριά λοίμωξη και τις νοσηλείες. Αλλά μπορεί να παραμείνει ιός στο ανώτερο αναπνευστικό μας σύστημα. Και το ξαναλέω: όχι γιατί κολλήσαμε τον ιό από το εμβόλιο, Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Κολλήσαμε γιατί εκτεθήκαμε στον ιό. Επομένως το εμβόλιο θα μας προστατεύσει εμάς, αλλά ίσως μείνει κάποια ποσότητα του ιού που κολλήσαμε μέσα μας. Εμείς δεν κινδυνεύουμε, αν έχουμε εμβολιαστεί. Αλλά επειδή θα μείνει ο ιός στο στόμα και στη μύτη μας, χωρίς να απειλεί εμάς, εάν βήχουμε ή αν μιλάμε έντονα, μπορεί το ιικό φορτίο να μεταφερθεί από εμάς και να πάει για παράδειγμα στο συνομιλητή μας ή στο διπλανό μας στην ουρά στο σούπερ μάρκετ, που εάν δεν είναι εμβολιασμένος και δεν έχει εκτεθεί στον ίο, μπορεί να κολλήσει και ίσως να νοσήσει».

Ποσό πιθανό όμως είναι αυτό; Δηλαδή, ποσό πιθανό είναι να μείνει επαρκές ιικό φορτίο σε εμάς, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να μεταδίδουμε άθελα μας τη νόσο; Όπως επισημαίνει ο κ. Μόσιαλος, «ξέρουμε πλέον από αρκετές μελέτες ότι δεν είναι πολύ πιθανό. Κάποιες από αυτές παρατίθενται στον συνημμένο πίνακα. Βλέπουμε δηλαδή με στοιχεία από διαφορετικές χώρες πως τα εμβόλια για τον κορονοϊό μειώνουν την ασυμπτωματική λοίμωξη και πως το ποσοστό μείωσης των λοιμώξεων σε εμβολιασμένους ασυμπτωματικούς ή συμπεριλαμβανομένων των ασυμπτωματικών, είναι τουλάχιστον 75%. Η ασυμπτωματική λοίμωξη είναι η παράμετρος που μελετάται πέραν του προφανούς λόγου και γιατί συνήθως το πολύ χαμηλό ιικό φορτίο εκδηλώνεται και ασυμπτωματικά. Πιθανότατα λοιπόν οι εμβολιασμένοι δεν μπορούν να προωθήσουν τη μετάδοση (σύμφωνα με τις τιμές Ct από τα δείγματα που ελήφθησαν από τη μύτη των εμβολιασθέντων στις μελέτες). Πάρα ταύτα, ένα 10-25% των εμβολιασθέντων, μπορεί ακόμη να μεταδίδει τη νόσο. Γι' αυτό λέμε ότι μέχρι να αποκτήσουμε ανοσία της αγέλης, συνεχίζουμε να φοράμε μάσκες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «αν βρεθούν τέσσερις φίλοι σε ένα σπίτι και είναι όλοι εμβολιασμένοι, τότε δεν θα χρειαστεί να φοράνε μάσκα. Γιατί το πιο πιθανό είναι, να είναι όλοι προστατευμένοι από το εμβόλιο. Αν όμως ένας από αυτούς είναι ανοσοκατασταλμένος για παράδειγμα, τότε πρέπει όλοι να φοράνε μάσκα. Γιατί η αποτελεσματικότητα των εμβολίων δεν είναι εξίσου μεγάλη για τους ανοσοκατασταλμένους. Εκτός και αν ο ανοσοκατασταλμένος έχει κάνει εξετάσεις και ο γιατρός ή η γιατρός του, τον έχει διαβεβαιώσει ότι έχει επαρκή ανοσία».

Επομένως, καταλήγει, «μέχρι να ξέρουμε οριστικά για το αν τα εμβόλια σταματούν πλήρως τη διασπορά, αν κολλήσουμε τον ιό αφού εμβολιαστούμε, καλό είναι να προσέχουμε για να προστατεύουμε τους δικούς μας ανθρώπους, τους φίλους μας, τους συναδέλφους μας και όσους συναναστρεφόμαστε».

