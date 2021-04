Πολιτική

Φίλης στον ΑΝΤ1: Κλονίζεται το καθεστώς Ερντογάν (βίντεο)

Ο αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1 εξηγεί τι συμβαίνει στην Τουρκία και τι προσδοκά η Αθήνα από την επίσκεψη Μητσοτάκη στη Λιβύη.​​