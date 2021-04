Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Που θα γίνουν δωρεάν rapid test την Τρίτη

Σε ποιες περιοχές θα βρίσκονται κλιμάκια του ΕΟΔΥ αύριο.

Αύριο, Τρίτη 6 Απριλίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται στα εξής σημεία (10:00-15:00):

1. Σύνταγμα, Ερμού 1 (πεζόδρομος)

2. Δ. Αθηναίων , Πλατεία Μοναστηρακίου

3. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ)

4. Δ. Πειραιά, 5ο Διαμέρισμα, Παλαμιδίου και Βλαχάκου

5. Δ. Ν. Σμύρνης, Κεντρική Πλατεία Νέας Σμύρνης

6. Δ. Ελληνικού-Αργυρούπολης, Κύπρου 68

7. Δ. Μεταμόρφωσης, Κεντρική Πλατεία Μεταμόρφωσης (απέναντι από το Δημαρχείο) Ιωάννου Ράλλη και Δημαρχείου 1

8. Δ. Καισαριανής, Πλατεία Καισαριανής

9. Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2ο Κλειστό Γήπεδο)

10. Δήμος Ιλίου, Αίαντος & Χρυσηίδος, Ίλιον

11. Νότια Πύλη ΔΕΘ (09:00-19:00)

12. Πλατεία Δημαρχείου, Δήμος Καλαμαριάς

13. Drive through στο Δήμο Πυλαίας , μπροστά στο κοινοτικό κατάστημα Χορτιάτη

14. Drive through στο Δήμο Αμπελοκήπων, στην πλατεία Εμμανουήλ Παππά, Ελευθερίας με 28ης Οκτωβρίου

15. Δήμος Δέλτα, στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου

16. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

17. Πλατεία Μεσολογγίου

18. Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη

19. Δημοτικό Διαμέρισμα Σκορτσινού, Αρκαδία

20. Πλατεία Μεγαλόπολης, Αρκαδία

21. Πλατεία Μποζαίτικων, Άρτα

22. Δημαρχείο Άρτας

23. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα

24. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα

25. Πλατεία Αγ. Δημητρίου Μποζαίτικων, Πάτρα

26. Άσκρη, Βοιωτία

27. Θεσπιές, Βοιωτία

28. Πλατεία Ελευθερίας, Γρεβενά

29. Κοινότητα Άγιος Αθανάσιος, Δράμα

30. Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης

31. Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης

32. Δαδιά, Έβρος

33. Λιμάνι Νέας Αρτάκης, Εύβοια

34. Πλατεία Καστέλλας, Εύβοια

35. Κοινότητα Θεολόγου, Εύβοια

36. Πλατεία Τριάδας, Εύβοια

37. Πλατεία Πισσώνα, Εύβοια

38. ΟΑΕΔ Καρπενησίου

39. Μυρσίνη, Ηλεία

40. Κεντρική Πλατεία Πύργου, Ηλεία

41. Βρίνα, Ηλεία

42. Κεντρική Πλατεία Πατρίδας, Ημαθία

43. Κεντρική Πλατεία Λευκαδίων, Ημαθία

44. Πύργος, Δ. Αρχανών-Αστερουσίων, Ηράκλειο

45. Λιμενάρια, θάσος

46. Μορφάτι Θεσπρωτίας

47. Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα

48. Άγιος Δημήτριος Ικαρίας

49. Πλατεία Πύρρου, Ικαρία

50. Κοινοτικό Κατάστημα Δίστρατου

51. Καβάλα

52. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

53. Super Market Ταχλιαμπούρη, Καμάρα, Λέρος

54. Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας

55. Κάμπος, Καρδίτσας

56. Καλλιφωνίου, Καρδίτσα

57. Ιατροχειρουργική Εταιρεία Κέρκυρα

58. Δροσάτο, Κιλκίς

59. Ζάκρος, Σητεία

60. ΚΑΠΗ Σπάρτης

61. Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

62. Κεντρική Πλατεία Λάρισας

63. Drive through Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης, Λάρισα

64. Εμπορικό Κέντρο Fashion Outlet

65. Αλκαζάρ, Λάρισα

66. Drive through Φάρσαλα

67. Δαμάσι, Λάρισα

68. Μεσοχώρι, Λάρισα

69. Αμούρι, Λάρισα

70. Βλαχογιάννι, Λάρισα

71. Πραιτώρι, Λάρισα

72. Μαγούλα, Λάρισα

73. Δημοτικό Θέατρο Καλλονής, Λέσβος

74. ΚΑΠΗ Λευκάδας

75. Σκανδάλη, Λήμνος

76. Φυσίνη, Λήμνος

77. Drive through Α’ ΒΙΠΕ, Βόλος

78. Drive through Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου

79. Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

80. Κεντρική πλατεία Καλαμάτας

81. Πλατεία Νάουσας, Πάρος

82. Σπέτσες

83. Drive through Λιτόχωρο, Πιερία

84. Drive through Ανδρομάχη, Πιερία

85. Κοινότητα Σπηλίου, Ρέθυμνο

86. Κοινότητα Κεραμέ, Ρέθυμνο

87. Καλαβάρδα, Ρόδος

88. Μπάφρας, Σέρρες

89. Πλατεία Λυγαριάς, Σέρρες

90. Πλατεία Αμπέλης, Σέρρες

91. Κοινότητα Κινίου, Σύρος

92. Πλατεία Ζάρκου, Τρίκαλα

93. Δημαρχείο Τρικάλων

94. Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα

95. Drive through Λαμία, Φιλίας 10

96. Πλατεία Καλαποδίου, Φθιώτιδα

97. Drive through Λάρυμνα, Φθιώτιδα

98. Στέγαστρα, Φλώρινα

99. Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

100. Χρισσό Φωκίδας

101. Πλατεία Νέων Μουδανιών, Χαλκιδική

102. Drive through Κασσάνδρεια Χαλκιδικής

103. Πλατεία Βουνακίου, Χίος

