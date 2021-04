Κοινωνία

Το “τελευταίο αντίο” στην Μαίρη Μάτσα (βίντεο)

Θρήνος στην κηδεία της εικονολήπτριας του ΑΝΤ1, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα.

Της Φωτεινής Νάσσου

Το “τελευταίο αντίο” στην Μαίρη Μάτσα, στην εικονολήπτριά του ΑΝΤ1 που αγωνιζόταν καθημερινά στη ζωή και τα πλατό είπαν το πρωί στο κοιμητήριο του Κόκκινου Μύλου οι στενοί συγγενείς της.

Όσοι την γνώρισαν και την αγάπησαν την αποχαιρέτησαν σιωπηλά τηρώντας τους υγειονομικούς κανόνες.

Η Μαίρη Μάτσα “έσβησε” άδικα στην άσφαλτο σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη στο ύψος της Αγίας Παρασκευής την Πέμπτη 1η Απρίλιου.

Η σκέψη ολόκλήρης της οικογένειας του ΑΝΤΕΝΝΑ θα βρίσκεται με τους οικίους της αγαπημένης εικονολήπτριας και πάντοτε γενναιόδωρης συναδέφλου.

