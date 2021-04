Οικονομία

Θεοχάρης: Ο τουρισμός ανοίγει με 5 “γραμμές άμυνας”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι διευκρίνισε ο υπουργός Τουρισμού για τα Covid-Free νησιά.

Τον οδικό χάρτη για το άνοιγμα του Ελληνικού Τουρισμού το 2021 παρουσίασε στη Βουλή ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κ. Μάλαμα.

Παράλληλα, ο κ. Θεοχάρης κάλεσε την αντιπολίτευση να επιδείξει υπευθυνότητα και να στηρίξει την εθνική προσπάθεια στον νευραλγικό για την οικονομία και την κοινωνία τομέα του τουρισμού.

«Θα ανοίξουμε στις 14 Μαΐου και θα ανοίξουμε με ασφάλεια, παρά την κινδυνολογία. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σταματήσει να απευθύνει εκκλήσεις, όπως έχει κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα, για πορείες και συγκεντρώσεις που εντείνουν την αβεβαιότητα για την υγειονομική κατάσταση», σημείωσε ο υπουργός Τουρισμού.

Οι πέντε γραμμές άμυνας:

«Προκειμένου να μπορέσουμε φέτος να υποδεχτούμε με ασφάλεια τουρίστες από το εξωτερικό, εφαρμόζουμε ένα σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει πέντε γραμμές άμυνας:

Τις προϋποθέσεις και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά πριν από την άφιξη των ταξιδιωτών στην Ελλάδα -είτε με εμβολιασμό είτε με αρνητικό τεστ.

Την ενεργοποίηση του άκρως επιτυχημένου συστήματος τυχαίων ελέγχων ‘EVA’, για το οποίο έχουμε κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση, ώστε να εντοπίζουμε τα θετικά κρούσματα στα σύνορα.

Τα ξενοδοχεία καραντίνας ώστε να μπορούμε να απομονώνουμε τυχόν κρούσματα.

Τον εμβολιασμό των εργαζομένων, ο οποίος θα ξεκινήσει μόλις ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των υγειονομικά ευάλωτων συμπολιτών μας.

την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Είναι αυτά που κράτησαν πέρυσι ασφαλείς τους πολίτες και τους επισκέπτες μας. Το ίδιο θα κάνουν και φέτος».

Παρανόηση περί "Covid-Free" νησιών

«Το σχέδιο της χώρας μας είναι συνολικό για το άνοιγμα του τουρισμού. Είναι ένα σχέδιο εξαιρετικά λεπτομερές, ισορροπημένο και επιτρέπει τον ασφαλή τουρισμό σε ολόκληρη τη χώρα. Η συζήτηση περί ενός νησιού του οποίου οι κάτοικοι εμβολιάζονται για επιχειρησιακούς λόγους δεν είναι συζήτηση που αφορά στον τουρισμό. Όλη η χώρα είναι ασφαλής. Δεν πρέπει να υπάρχει εσωτερικός ανταγωνισμός μεταξύ προορισμών. Απευθύνω έκκληση να σταματήσει αυτή η αντιπαραγωγική φιλολογία. Είναι προφανές ότι μόνο επιχειρησιακοί λόγοι οδηγούν στον εμβολιασμό ορισμένων νησιών. Δεν τίθεται θέμα ουσίας. Είναι νησιά με μικρό δυναμικό, σε σχέση με τις κλίνες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη γενικότερη υγειονομική κατάσταση».

Για τους κανόνες για τους επισκέπτες: «Ό,τι ισχύει για τους Έλληνες πολίτες, ισχύει και για τους τουρίστες. Είναι ψευδής όλη αυτή η παραφιλολογία περί ελεύθερης μετακίνησης τουριστών. Οι τουρίστες που έρχονται είναι απομονωμένοι και ισχύει ό,τι ισχύει για κάθε Έλληνα πολίτη. Δε θα κάνουμε διακρίσεις. Η χώρα μας έχει συγκεκριμένους κανόνες -κατόπιν εισήγησης των ειδικών- οι οποίοι ισχύουν για όλους τους τουρίστες και για όλους τους Έλληνες πολίτες. Αυτό θα εξακολουθήσει να συμβαίνει και το φετινό καλοκαίρι».

Μηνύματα στον ΣΥΡΙΖΑ

Τέλος, ο κ. Θεοχάρης κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να συνταχθεί με την προσπάθεια της Κυβέρνησης για την ταχύτερη ανάκαμψη του Ελληνικού Τουρισμού. Απευθυνόμενος στους βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Υπουργός Τουρισμού είπε χαρακτηριστικά: «Είναι δικαίωμά σας να υιοθετείτε τις πιο απαισιόδοξες εκτιμήσεις. Και πέρσι εκτιμούσατε ότι τα έσοδα θα ήταν 3 δισ. ευρώ ενώ τελικά ήταν περίπου 40% περισσότερα, 4,3 δισ. ευρώ. Κάθε ευρώ που γεμίζει το πιάτο μιας οικογένειας που εργάζεται στον τουρισμό, σε μία τόσο κρίσιμη στιγμή, είναι κάτι που δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε αμελητέο. Η δυσφημιστική συζήτηση την οποίαν κάνατε όλο το διάστημα πέρσι, ευτυχώς, δεν είχε αποτέλεσμα. Σας καλώ, γενικότερα, να συνταχθείτε με τις εκκλήσεις μας, ώστε και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης να εμβολιαστεί. Διότι μόνο τότε θα μπορέσουμε πράγματι να βρούμε την ελευθερία και να διώξουμε το άχθος που η πανδημία έχει φορτώσει στις πλάτες μας».

Ειδήσεις σήμερα

Απρίλιος: Τα έκτακτα μέτρα στήριξης για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Lockdown: Στον “αναπνευστήρα” η Εστίαση (βίντεο)

ΣΔΟΕ: Φοροδιαφυγή – “μαμούθ” μέσω... ΦΠΑ