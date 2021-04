Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Τι έδειξαν τα rapid test τη Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια επίπεδα διαμορφώθηκε ο δείκτης θετικότητας. Αναλυτικά στοιχεία ανά περιοχή.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 5 Απριλίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test).

Πραγματοποιήθηκαν 11 δράσεις μαζικής δειγματοληψίας σε κεντρικά σημεία της Αττικής, στις οποίες διενεργήθηκαν 5.660 rapid test και ανευρέθηκαν 227 θετικά (4,01%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις δράσεις στις ακόλουθες περιοχές:

ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Δήμος Αχαρνών - 496 rapid test με 36 θετικά (7,25%), αφορούν σε 13 άνδρες και 23 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Δήμος Αμαρουσίου - 654 rapid test με 11 θετικά (1,68%), αφορούν σε 8 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Δήμος Μεγαρέων - 302 rapid test με 9 θετικά (2,98%), αφορούν σε 4 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Αγίων Αναργύρων - 604 rapid test με 23 θετικά (3,80%), αφορούν σε 15 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Αγίας Βαρβάρας - 358 rapid test με 15 θετικά (4,19%), αφορούν σε 4 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ιλίου - 294 rapid test με 19 θετικά (6,46%), αφορούν σε 10 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Χαϊδαρίου - 327 rapid test με 21 θετικά (6,42%), αφορούν σε 10 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Αθηναίων, Ερμού - 765 rapid test με 32 θετικά (4,18%), αφορούν σε 15 άνδρες και 17 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Αθηναίων, Πλατεία Μοναστηρακίου - 612 rapid test με 17 θετικά (2,78%),αφορούν σε 12 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης - 633 rapid test με 23 θετικά (3,63%), αφορούν σε 13 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη

ΠΕ Πειραιώς: Δήμος Πειραιά - 615 rapid test με 21 θετικά (3,41%), αφορούν σε 9 άνδρες και 12 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη

Δείτε ΕΔΩ πού θα γίνουν rapid test την Τρίτη.

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Εμβόλιο AstraZeneca - Θρομβώσεις και θρομβοπενία: Εξηγήσεις από την Θεοδωρίδου (βίντεο)

Θεμιστοκλέους: Από τέλος Μαΐου ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα