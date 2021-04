Παράξενα

Η “Οδύσσεια” ενός σκιέρ για να γλιτώσει την καραντίνα

Προσπάθησε να διασχίσει τα σύνορα, αλλά χρειάστηκε τη βοήθεια… σωστικών συνεργείων.

Προσπαθούσε να γλιτώσει την υποχρεωτική καραντίνα στο ξενοδοχείο… Ένας Νορβηγός 50άρης χρειάστηκε τη βοήθεια των διασωστών το Σαββατοκύριακο στα βουνά, αφού προσπάθησε να διασχίσει τα σύνορα από τη Σουηδία διανύοντας 40 χιλιόμετρα με χιονοπέδιλα του σκι.

«Ήθελε να επιστρέψει στη Νορβηγία για να βρει κάτι έγγραφα, ώστε να επιστρέψει στη συνέχεια στη Σουηδία, όπου έχει ξεκινήσει κάποιο πρότζεκτ. Αλλά για να αποφύγει την καραντίνα, αποφάσισε να διασχίσει τα σύνορα μέσα από τα βουνά», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τροντ Χέλγκε Ρόνινγκ, από τη οργάνωση διάσωσης Norske Folkehjelp.

«Συνολικά είχε να κάνει περίπου 40 χιλιόμετρα», σύμφωνα με τον διασώστη που εδρεύει στο Τιντάλ, ένα νορβηγικό χωριό κοντά στα σύνορα με τη Σουηδία, περίπου 100 χλμ. ανατολικά της πόλης Τροντχάιμ.

Συναντώντας απροσδόκητα κακοκαιρία, ο σκιέρ βρέθηκε σε δύσκολη κατάσταση έπειτα από περίπου 25 χλμ σκι, το απόγευμα προς το βράδυ του Σαββάτου. Αρχικά τον διέσωσε ένας εκτροφέας ταράνδων, προτού τον παραδώσει σε δύο ψαράδες μερικά χιλιόμετρα πιο μακριά κοντά στη λίμνη Εσαντσιό, που περίμεναν στη συνέχεια την άφιξη των διασωστών, σύμφωνα με όσα διηγείται ο Ρόνινγκ. «Ήταν βρεγμένος μέχρι το κόκκαλο και κρύωνε», είπε, κάνοντας λόγο για μια δύσκολη περιοχή «με αρκετά ψηλά βουνά».

Οι διασώστες τον παρέδωσαν κατόπιν στην Αστυνομία για παραβίαση των υγειονομικών κανόνων της COVID-19.

Με βάση τους ισχύοντες κανόνες στη Νορβηγία, ο άνδρας έπρεπε να παρουσιάσει αρνητικό τεστ και να περάσει δέκα ημέρες καραντίνα σε ξενοδοχείο, εκτός αν η μετακίνησή του ήταν απαραίτητη, δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος της τοπικής Aστυνομίας.

«Αυτά ισχύουν και για τους Νορβηγούς πολίτες», είπε ο αξιωματούχος αυτός του τομέα Τρόντελαγκ, διευκρινίζοντας πως ο άνδρας βρίσκεται τώρα σε καραντίνα σε ένα ξενοδοχείο και προσεχώς θα οδηγηθεί σε δικαστήριο.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, το σχέδιο ήταν ο γιος του να τον παραλάβει με αυτοκίνητο στο τέρμα της διαδρομής του.

Σύμφωνα με τον Ρόνινγκ, ο άνδρας ήταν «εκνευρισμένος και δεν ζήτησε συγγνώμη».