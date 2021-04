Πολιτική

Τσίπρας: η κυβέρνηση έχει εργαλειοποιήσει την Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά και για τα θέματα της οικονομίας. Υποστηρίζει ότι «αυτή την ώρα η χώρα δεν έχει κυβέρνηση».

Σκληρή και εφ όλης της ύλης κριτική στην κυβέρνηση από την αντιμετώπιση της πανδημίας, μέχρι τα θέματα εξωτερικής πολιτικής αλλά και τα θέματα της οικονομίας όπως και της διαφάνειας και της ποιότητας της δημοκρατίας, άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας. Μιλώντας στο Kontra εξέφρασε «την βαθύτατη ανησυχία του για την εξέλιξη της πανδημίας υποστηρίζοντας ότι «αυτή την ώρα η χώρα δεν έχει κυβέρνηση».

Για την διαχείριση της πανδημίας είπε ο κ. Τσίπρας: «Ακολουθείται ένα λανθασμένο μοντέλο, η κυβέρνηση έχει χάσει την μπάλα και δεν έχει συναίσθηση τι περνά ο πολίτης. Αντιμετωπίζει την κρίση με επικοινωνιακή στόχευση…Γίνεται προσπάθεια δημιουργικής λογιστικής, με μία μακάβρια αριθμητική…Δεν είπαμε ότι η κυβέρνηση δημιούργησε την κρίση. Το ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση έκανε ότι ήταν δυνατόν για να αντιμετωπίσει την κρίση ή λειτούργησε σαν πολλαπλασιαστής της κρίσης. Η απάντηση είναι ότι ενήργησε σαν πολλαπλασιαστής…Έχει διαρραγεί η εμπιστοσύνη της κοινωνίας».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει εργαλειοποιήσει την Επιτροπή των Λοιμωξιολόγων: «Η επιτροπή των ειδικών έχει εργαλειοποιηθεί από την κυβέρνηση και έχει χάσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας…Ζητήσαμε να δοθούν στην δημοσιότητα τα πρακτικά της Επιτροπής για να την προστατεύσουμε καθώς έχουμε πληροφορίες ότι δέχονται αφόρητες πιέσεις για να λαμβάνουν τις αποφάσεις που θέλει η κυβέρνηση». Σημείωσε ότι την ευθύνη την έχει η κυβέρνηση και όχι η επιστήμη που κάνει τη δουλειά της. Ξεκαθάρισε ότι εμείς δεν ζητήσαμε από την κυβέρνηση να δημοσιοποιεί τα πρακτικά αλλά, να έχουν πρόσβαση οι βουλευτές και τα πολιτικά κόμματα». Συνολικά είπε ότι «πρέπει να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε τί δεν πάει καλά μετά από πέντε μήνες lockdown».

Λάθος η καταγγελία για την Siemens

Για την καταγγελία για την Siemens σε σχέση με τα self test, απάντησε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με τις απευθείας αναθέσεις. Ανέφερε: «Στο συγκεκριμένο ζήτημα υπήρξε τοποθέτηση στελεχών χωρίς προηγούμενη εξακρίβωση της καταγγελίας. Είπαμε τότε ότι έγινε λάθος αλλά να δούμε τι γίνεται με τους διαγωνισμούς…Σε μία σειρά υπουργεία γίνεται πάρτι διασπάθισης δημοσίου χρήματος. Υπάρχει ένα όργιο αναθέσεων σε εταιρείες που φτιάχνονται δύο ημέρες πριν πάρουν την ανάθεση. Πρωταθλήτρια είναι μία φιλόδοξη πολιτικός, η κ. Σοφία Νικολάου που δεν εξελέγη στις προηγούμενες εκλογές. Δεν έχει υπάρξει ημέρα που να μην έχει κάνει απευθείας ανάθεση…Όλα αυτά έχουν οσμή σκανδάλων. Είναι μία σειρά υπουργεία που ακολουθούν αυτή την πολιτική. Ένα από τα κρισιμότερα θέματα είναι οι αναθέσεις του κ. Μηταράκη όπως και η ανάθεση της CISCO στην εκπαίδευση. Η κ. Κεραμέως μας έλεγε ότι η σύμβαση με την CISCO είναι δωρεάν αλλά δεν μας έδινε την σύμβαση. Για να ανακαλύψουμε τελικά ότι δεν ήταν δωρεάν αλλά κόστισε 2.000.000 ευρώ και το σημαντικότερο, η συγκεκριμένη εταιρεία έχει πλέον τα δεδομένα 1,5 εκατ. πολιτών. Αν υπήρχε υποψία ότι αυτά συνέβαιναν σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο θα είχαν σπάσει τα πλακάκια. Συνολικά δημιουργείται με πρόσχημα την πανδημία ένα καθεστώς αδιαφάνειας που πλήττει συνολικά την δημοκρατία».

Την ανησυχία του όμως εξέφρασε και για τα self test με δεδομένη την περιορισμένη αξιοπιστία τους. Αναφέρθηκε και στα σχολεία λέγοντας ότι «ανοίγουν και κλείνουν με λάθος τρόπο, δίχως μείωση του αριθμού ανά τάξη και δίχως τεστ. Ελπίζω τώρα να εμβολιαστούν οι εκπαιδευτικοί. Υποστήριξε ότι πρέπει να εμβολιαστούν συνολικότερα οι εργαζόμενοι που κινδυνεύουν περισσότερο και που μπορεί να διασπείρουν τον ιό, όπως οι εργαζόμενοι στον τουρισμό ή οι κούριερ».

Αμφισβήτησε τα στοιχεία της κυβέρνησης για τους εμβολιασμούς λέγοντας ότι «έχουμε μείνει πίσω στον εμβολιασμό σύμφωνα με τα στοιχεία και των New York Times. Δεν έχουμε λόγους να πανηγυρίζουμε για τους εμβολιασμούς, έχουμε μείνει πολύ πίσω». Ευθύνες όμως επέρριψε στην ΕΕ που όπως χαρακτηριστικά είπε «τα έκανε θάλασσα στο θέμα των εμβολίων». Όσο για την χώρα μας ρώτησε: «Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε και το ρωσικό και το κινέζικο εμβόλιο; Η Ουγγαρία και η Σλοβενία πήραν εμβόλια δίχως έγκριση…». Επανέλαβε την πρότασή του «να καταργηθεί η αθλιότητα της πνευματικής ιδιοκτησίας της πατέντας που μπορεί να σώσει κόσμο. Αφού υπάρχει η μεθοδολογία ο λόγος που δεν παράγονται μαζικά τα εμβόλια είναι για να μην μειωθούν τα κέρδη των εταιρειών. Ωστόσο προέχει η ανθρώπινη ζωή και όχι τα κέρδη των εταιρειών».

Υποστήριξε ακόμη ότι «η ευθύνη της προέδρου της ΕΕ όπως και του Έλληνα επιτρόπου αλλά και της Γερμανίας που ηγείται της Ευρώπης είναι σημαντική…Αυτό που περιγελούσε ο κ. Μητσοτάκης για την πατέντα εγκρίθηκε από τους περισσότερους Διεθνείς Οργανισμούς αλλά όχι από τις κυβερνήσεις». Για το πιστοποιητικό εμβολιασμού είπε ότι είναι σημαντικό εφόσον έχει εμβολιαστεί το 80% του πληθυσμού. Τώρα λέει η ΕΕ ότι μπορούμε να δώσουμε ένα green pass που θα έχει καταγεγραμμένα τα στοιχεία και πότε έγινε το τελευταίο τεστ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε δεν είναι η ανοησία του πιστοποιητικού αλλά να βάλλει η ΕΕ σαν ενιαίο πρωτόκολλο ότι όποιος έρχεται σε μία χώρα να έχει κάνει μοριακό τεστ.

Οι ανάγκες κινητοποιούν τον κόσμο και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ

Με ειρωνεία σχολίασε και την κατηγορία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποκινεί τις αντιδράσεις για τα κλειστά μαγαζιά στις περιοχές που εξαιρέθηκαν. «Η ζωή και οι ανάγκες τους ωθούν σε κινητοποιήσεις και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ…Αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την δυνατότητα να κατεβάζει τόσες δεκάδες χιλιάδες κόσμο στον δρόμο θα ήταν ένα βήμα πριν την εξουσία. Οι ίδιοι όμως που τον κατηγορούν για τις κινητοποιήσεις λένε ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν είναι σε αυτή την θέση...». Αναφέρθηκε στην οικονομία λέγοντας: «Το μεγαλύτερο έγκλημα στη οικονομία είναι ότι η κυβέρνηση που έταξε λαγούς με πετραχήλια στη μεσαία τάξη τώρα την αποτελειώνει…Έχουμε την εστίαση και το λιανεμπόριο πέντε μήνες κλειστά. Τι θα μας πείραζε να είχαμε με προφυλάξεις τραπεζάκια έξω; Δεν αντέχει ο κόσμος ένα χρόνο να μην βλέπει κανέναν…Έχουμε ακολουθήσει ένα λάθος μοντέλο. Το πιο κρίσιμο από όλα είναι η ανυπαρξία οικονομικής ενίσχυσης. Τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση για τον επιχειρηματικό κόσμο είναι μέτρα ασπιρίνες. Δεν είναι 24 δισ., είναι 10 δισ., τα άλλα είναι μέτρα για να τα εξαγγέλλουν οι υπουργοί και να τα παρουσιάζουν οι ειδήσεις, δεν είναι ποσά που έχουν φθάσει τους επαγγελματίες.

Σημείωσε ότι έχει δημιουργηθεί ένα συσσωρευμένο χρέος κατά τη διάρκεια της πανδημίας και έθεσε το ερώτημα τί θα γίνει με αυτό το χρέος. Προανήγγειλε ότι την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσει τις θέσεις του για την βιώσιμη επανεκκίνηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και την στήριξη των επαγγελματιών. Στις προτάσεις περιλαμβάνεται διαγραφή χρέους που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ένα νέο πτωχευτικό δίκαιο. Σημείωσε ότι εάν μία στις τρεις επιχειρήσεις κλείσει όπως είναι τα δυσοίωνα προγνωστικά τότε το κράτος δεν θα έχει από πουθενά να εισπράξει.

Αναφέρθηκε και στο σχέδιο ανάκαμψης που παρουσίασε η κυβέρνηση λέγοντας ότι «η κυβέρνηση δεν έχει σχέδιο για την βιομηχανία και για τη μεταποίηση. Δεν έχει δέσμευση και στόχευση για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Όταν λέει ο κ. Σκυλακάκης ότι ο δανεισμός θα γίνεται από τις τράπεζες ο μέσος επιχειρηματίας καταλαβαίνει ότι δεν τον αφορά αφού σήμερα δεν μπορεί να περάσει ούτε απέξω από τις τράπεζες…Κατηγορούμε την κυβέρνηση ότι έχει μία αντιλαϊκή ατζέντα. Αυτή την ατζέντα είχε από την αρχή αλλά σε αυτές τις συνθήκες θα έπρεπε να δεχθεί τις προτάσεις που κατέθεσα, τουλάχιστον να είχε κηρύξει ένα πολιτικό μορατόριουμ ώστε να μην προκαλεί πολιτική και κοινωνική ένταση. ‘Όχι μόνο προκαλούν με νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουν καθεστωτικό χαρακτήρα, αλλά στοχοποιούν τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Ετοιμάζονται να φέρουν μέσα στο Μάιο ένα νομοθέτημα που κηρύσσει τον πόλεμο στον κόσμο της εργασίας και στη κοινωνία…Η ΝΔ συμπεριφέρεται μέσα στην πανδημία σαν να μην υπάρχει αύριο, σαν να βιάζονται να ολοκληρώσουν όλη αυτή την αντιδραστική αναδιάρθρωση… Αυτό που βλέπω είναι ότι αξιοποιεί την πανδημία ως ευκαιρία για να προωθεί έναν αντιλαϊκό σχεδιασμό απαιτώντας την ίδια στιγμή με πρόσχημα την πανδημία να μην έχει αντιδράσεις. Πώς να μην αντιδράσει ο κόσμος; Επιχειρεί να περάσει όλο τον αντιλαϊκό σχεδιασμό εν μέσω πανδημίας.

Αναφέρθηκε στην σύσταση της Προανακριτικής για τον Νίκο Παππά σχετικά με τον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Εγώ είμαι υπερήφανος που ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε αυτούς τους αγώνες και πέτυχε να εξυγιάνει ως έναν βαθμό το τηλεοπτικό τοπίο, αν και δεν πέτυχε πλήρως την πολιτική του... Η ΝΔ στήνει δύο δικαστήρια…Βλέπω μόνο μία τακτική βγαλμένη από τα κιτάπια της οικογένειας Μητσοτάκη όπως το 1989-90. Εμείς σε αυτό το μήνυμα απαντάμε ότι οι δημοκρατικοί πολίτες σε αυτού του είδους τις μεθοδεύσεις είναι αντίθετοι και καταλαβαίνουν τι συμβαίνει…».

«Η στάση της κυβέρνησης δημιουργεί μία εικόνα χάους. Ζούμε μία εικόνα παρακμής με ανθρώπους του υποκόσμου που έχουν πλάτες στη κυβέρνηση και απειλούν ακόμη και υπουργούς. Αναφέρομαι στην δήλωση του κ. Βρούτση όπου είπε ότι ένας τηλεπαρουσιαστής ήλθε στο γραφείο του με απειλές και μπράβους και αντί να τον συλλάβει η αστυνομία, ήταν μαζί του. Ποιες είναι οι σχέσεις του κυρίου αυτού με το σύστημα εξουσίας του κ. Μητσοτάκη. Τι συνδιαλλαγές έχει και μπορεί να έχει συμπεριφορά νονού; Όλη αυτή η εικόνα είναι εικόνα παρακμής. Τη μία ο γνωστός σκηνοθέτης που δεν έχει όνομα, την άλλη ο γνωστός τηλεπαρουσιαστής. Για αυτά θα έπρεπε να υπάρχουν απαντήσεις.

Για τις σκληρές εκφράσεις που ακούστηκαν κατά την συζήτηση της Προανακριτικής είπε: «Δεν θεωρώ τη ΝΔ παράταξη των δοσιλόγων, όπως και ο Κολοκοτρώνης δεν ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Σε μία πολιτική αντιπαράθεση ακούγονται και υπερβολές. Οι παρατάξεις έχουν την ιστορία τους. Δεν είναι η ΝΔ παράταξη δοσιλόγων όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η παράταξη του Κουφοντίνα όπως μας έχουν κατηγορήσει».

Ανησυχία για τα ελληνοτουρκικά

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε: «Με ανησυχούν οι εξελίξεις με την γείτονα και ανησυχούμε ότι η εσωτερική ένταση από τις οικονομικές εξελίξεις στην Τουρκία μπορεί να επηρεάσει την εξωτερική πολιτική και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η ανησυχία μου είναι δεδομένη, και μεγαλώνει εξ αιτίας της ασταθούς και όχι στιβαρής στάσης από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Έχουμε μία κυβέρνηση δίχως σταθερή στρατηγική». Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν είχε σταθερή γραμμή στο θέμα των κυρώσεων κατά της Τουρκίας ενώ επισήμανε ότι η δήλωση Γεραπετρίτη για τα έξι μίλια συνιστά απεμπόληση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Είπε ότι οι κυρώσεις είναι ένα όπλο αλλά η Τουρκία ξέρει ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί και αυτό είναι ότι χειρότερο. Συνεχίζοντας την κριτική είπε ότι «το Αιγαίο έγινε σουρωτήρι από τις παραβιάσεις, ενώ η στρατηγική συμφωνία με την Γαλλία δεν προχώρησε». Αναφέρθηκε στα εξοπλιστικά λέγοντας ότι χρησιμοποιούνται σαν μέσο κατευνασμού των συμμάχων και πρόσθεσε: «Τα Ραφάλ δεν είναι αυτά που έχουμε ανάγκη και τώρα συζητάμε με τις ΗΠΑ για φρεγάτες ενώ δεν είναι αυτές οι ανάγκες μας». Σημείωσε πάντως ότι από θέση αρχής είναι υπέρ του διαλόγου και της παραπομπής στη Χάγη της διαφοράς της υφαλοκρηπίδας». Για την δική του εξωτερική πολιτική είπε: « Η χώρα αναβάθμισε την γεωπολιτική της θέση στην πενταετία του ΣΥΡΙΖΑ και άφησε πίσω της την θετική Συμφωνία των Πρεσπών που κάποιοι τότε πολέμησαν για πολιτικούς λόγους. Αν δεν υπήρχε η Συμφωνία η Τουρκία θα ήταν και στα βόρεια σύνορά μας όπως είναι στα νότια με το τουρκολιβυκό σύμφωνο». Αναφέρθηκε στα μνημόνια συνεργασίας με την Βόρεια Μακεδονία λέγοντας: «Περιμένω οι 158 βουλευτές της ΝΔ να ζητήσουν συγγνώμη, τώρα που θα σηκώσουν το χέρι τους και θα ψηφίσουν τα μνημόνια που απορρέουν από αυτή την Συμφωνία».

Ρεαλιστικός ριζοσπαστισμός

Για την αντιπολιτευτική στάση του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα εξουσίας, είναι ανόητο να λέει κανείς ότι δεν έχει την επάρκεια να κάνει αντιπολίτευση ή να επανέλθει στην εξουσία... Αλλά είναι υποχρεωμένος να προσαρμόζει τον ριζοσπαστισμό του στα πλαίσια του ρεαλισμού. Να διαμορφώνουμε μία πολιτική που θα είναι υλοποιήσιμη αλλά δεν θα είναι μία από τα ίδια. Θα είναι μία πολιτική που θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Δεν έχουμε κανέναν διακαή πόθο να καταλάβουμε τις καρέκλες εξουσίας, εμείς αυτό που θέλουμε είναι να διαμορφώσουμε ένα σχέδιο για την επανεκκίνηση της οικονομίας προς όφελος της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας. Θέλουμε να βρούμε την χρυσή τομή ώστε να κάνουμε εφαρμοσμένη πολιτική το ριζοσπαστικό μας πρόγραμμα.

