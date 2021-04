Πολιτική

Στη Λιβύη ο Μητσοτάκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα έχει σειρά επαφών, στις οποίες αναμένεται να θέσει το ζήτημα του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Επίσημη επίσκεψη, που σηματοδοτεί την επανεκκίνηση των σχέσεων Ελλάδος - Λιβύης, πραγματοποιεί σήμερα στην γειτονική χώρα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συνοδεύεται από τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια.

«Η Λιβύη κάνει τα πρώτα βήματα για την επαναφορά της κανονικότητας και η Ελλάδα θα κάνει ό,τι μπορεί για να την ενισχύσει. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κανονικότητα είναι να αποχωρήσουν όλα τα ξένα στρατεύματα και οι μισθοφόροι. Σε μια κανονική Λιβύη το τουρκολιβυκό μνημόνιο που φαντασιώνεται το μοίρασμα θαλασσίων ζωών δεν μπορεί να έχει ισχύ» διεμήνυσε από το Βελιγράδι, όπου βρέθηκε χθες ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, επεσήμανε στην χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι «η Ελλάδα στηρίζει τη νέα κυβέρνηση και είναι έτοιμη να στηρίξει την προσπάθειά της να οδηγήσει τη χώρα σε αξιόπιστες και συμπεριληπτικές εκλογές, και, κατά συνέπεια, στην πολιτική ομαλότητα και την ανασυγκρότηση». Ερωτηθείσα σχετικώς, η κυρία Πελώνη επιβεβαίωσε πως κατά τις συναντήσεις του στη Λιβύη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θέσει στους συνομιλητές του το ζήτημα του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου.

Επ’ αυτού, μάλιστα, δήλωσε σχετικώς ότι «είναι σημαντικό για τη Λιβύη στη νέα αυτή εποχή, να απαλλαγεί από βαρίδια που την τραβούν προς τα κάτω, όπως η παρουσία ξένων δυνάμεων και μισθοφόρων στο έδαφός της. Αλλά και από κείμενα που είναι και ανυπόστατα και παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο», επισημαίνοντας πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να στηρίξει τη Λιβύη και τους Λίβυους με όλους τους τρόπους τόσο στο διμερές, όσο και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Στην Αθήνα υπάρχει εδραία η πεποίθηση πως η επαναλειτουργία της Ελληνικής πρεσβείας στην Τρίπολη, καθώς και η επανασύσταση του Γενικού Προξενείου στη Βεγγάζη θα συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς, ιδίως στην ενέργεια, τις κατασκευές και την ασφάλεια με σημαντικές προοπτικές στις οικονομικές και τις εμπορικές σχέσεις.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Μεταβατικής Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης (GNU), Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά (Abdul Hamid Dbeibeh) στις 15:25 τοπική ώρα (16:25 ώρα Ελλάδος). Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα έχει συνάντηση με την ομόλογο του Νάζλα αλ Μανγκούς (Najla al-Mangoush).

Εν συνεχεία θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών και ακολούθως οι δύο ηγέτες θα προχωρήσουν σε δηλώσεις στον Τύπο. Στις 17:00 τοπική ώρα (18:00 ώρα Ελλάδος), ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ ελ Μένφι (Mohamed al-Menfi) και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες.

Η επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψη του στην Ελληνική πρεσβεία στη Λιβύη.