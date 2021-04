Αθλητικά

Premier League: η Γουέστ Χαμ αγγίζει… το όνειρο του Champions League

Η Έβερτον δεν τα κατάφερα ούτε απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας κι απομακρύνθηκε από την προνομιούχα πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Η εκπληκτική Γουέστ Χαμ επιβεβαίωσε γι΄ άλλη μια φορά ότι θέλει να παίξει στο επόμενο Champions League κι εφόσον συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό τότε είναι πάρα πολύ πιθανό να τα καταφέρει.

Στο ματς με το οποίο έπεσε η «αυλαία» της 30ής αγωνιστικής της Premier League, η ομάδα του Ντέιβιντς Μόιες, νίκησε με 3-2 την Γουλβς στο «Μολινό» κι εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο βαθμό τις γκέλες των υπόλοιπων διεκδικητών του «εισιτηρίου» περνώντας στην 4η προνομιούχο θέση οκτώ αγωνιστικές πριν από το φινάλε της σεζόν.

Ο Μισί Μπατσουαγί «ψαλίδισε» σημαντικά τις ελπίδες της Έβερτον για έξοδο στο Champions League. Οι «εφοπλιστές» κρατούσαν το πρώτο τους «τρίποντο» μετά από τρεις σερί ήττες, αλλά η είσοδος του Βέλγου στράικερ της Κρίσταλ Πάλας στο 84λο λεπτό έμελλε να αλλάξει τα δεδομένα στο ματς και με το γκολ που σημείωσε στο 86΄ διαμόρφωσε το τελικό 1-1 στην αναμέτρηση της 30ής αγωνιστικής της Premier League.