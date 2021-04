Κόσμος

Οι ΗΠΑ εξειδικεύουν τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας για τους S-400

Στο στόχαστρο του State Department, τόσο η Τουρκική Αμυντική Βιομηχανίας, όσο και φυσικά πρόσωπα.

Στην περαιτέρω εξειδίκευση των κυρώσεων CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων) που είχαν επιβληθεί τον περασμένο Δεκέμβριο εναντίον της Τουρκίας για την απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400 προχωρά το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Οι κυρώσεις βάζουν στο στόχαστρο την Τουρκική Αμυντική Βιομηχανία (SSB) αλλά και τέσσερα ανώτερα στελέχη, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο πρόεδρος της SSB Ισμαήλ Ντεμίρ. Η απόφαση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την περαιτέρω εξειδίκευση των κυρώσεων είναι προγραμματισμένη να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως (Federal Register) την Τετάρτη 7 Απριλίου.

Κυρώσεις Εναντίον της SSB

Οποιαδήποτε υπηρεσία της αμερικανικής κυβέρνησης δεν θα εκδώσει ή χορηγήσει οποιαδήποτε ειδική άδεια ή εξουσιοδότηση σε κάθε περίπτωση που η σχετική νομοθεσία απαιτεί εξέταση ή έγκριση από την κυβέρνηση των ΗΠΑ για την εξαγωγή ή την επανεξαγωγή αγαθών ή τεχνολογίας στην SSB.

Απαγορεύεται στα αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να χορηγούν δάνεια ή να παρέχουν πιστώσεις στην SSB που θα υπερβαίνουν το ποσό των 10.000.000 δολαρίων. Η συγκεκριμένη απαγόρευση θα έχει ισχύ για ένα χρόνο και προβλέπει ως μοναδική εξαίρεση τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων της SSB που έχουν ανθρωπιστικό χαρακτήρα.

Η Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα εγκρίνει την έκδοση οποιασδήποτε εγγύησης, ασφάλισης, και επέκτασης πίστωσης σε σχέση με την εξαγωγή οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών στην SSB.

Οι ΗΠΑ θα ασκήσουν την επιρροή τους σε όλα τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για να αντιταχθούν σε οποιοδήποτε δάνειο προς την SSB.

Κυρώσεις Εναντίον Φυσικών Προσώπων

Εκτός από τον πρόεδρο της SSB Ισμαήλ Ντεμίρ, στο στόχαστρο των κυρώσεων μπαίνουν ο αντιπρόεδρο Φαρούκ Γιζίτ, ο επικεφαλής αεράμυνας και διαστήματος Σερχάτ Γκντσόγλου και ο διευθυντής των προγραμμάτων περιφερειακής αεράμυνας Μουσταφά Αλπέρ Ντενίζ.