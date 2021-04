Τεχνολογία - Επιστήμη

Facebook: διαρροή προσωπικών δεδομένων εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων χρηστών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι πληροφορίες αυτές προσφέρονται σε τιμή λίγων ευρώ σε γνωστό site για «low-level» χάκερ.

Σε περίπου 620.000 υπολογίζονται οι λογαριασμοί των χρηστών του Facebook στην Ελλάδα, προσωπικά δεδομένα των οποίων έχουν διαρρεύσει.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγραφή του ιστότοπου Hackread, στην Ελλάδα διέρρευσαν στοιχεία από 617.722 λογαριασμούς και στην Κύπρο δεδομένα από 152.321 λογαριασμούς.

Παγκοσμίως, η διαρροή αφορά προσωπικά δεδομένα περισσότερων από 500 εκατ. χρηστών του Facebook, όπως μετέδωσε το Σάββατο το Business Insider.

Τα διαρρεύσαντα στοιχεία, αφορούν δεδομένα όπως τηλεφωνικοί αριθμοί, ονόματα, τοποθεσίες, ημερομηνίες γενεθλίων, βιογραφικά και σε κάποιες περιπτώσεις διευθύνσεις e-mail. Μάλιστα τα εν λόγω δεδομένα είναι προσβάσιμα ουσιαστικά δωρεάν,

Την αποκάλυψη έκανε ο Alon Gal, επικεφαλής τεχνολογίας στην εταιρεία πληροφοριών περί κυβερνοεγκλήματος, Hudson Rock.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, οι πληροφορίες αυτές προσφέρονται σε τιμή λίγων ευρώ σε γνωστό site για «low-level» χάκερ.

Ωστόσο, ο Gal δήλωσε το Σάββατο ότι επιβεβαιώθηκε η αυθεντικότητα κάποιων δεδομένων μέσω σύγκρισης με αριθμούς γνωστών του.

Δημοσιογράφοι μπόρεσαν μάλιστα να αντιστοιχίσουν γνωστούς αριθμούς τηλεφώνου με λεπτομέρειες από τη βάση δεδομένων.

Εκπρόσωπος της Facebook ανέφερε ότι «τα συγκεκριμένα δεδομένα είναι πολύ παλιά και σχετίζονται με συμβάν που είχε επιδιορθωθεί τον Αύγουστο του 2019». «Εντοπίσαμε και λύσαμε το ζήτημα τον Αύγουστο του 2019», ανέφερε χαρακτηριστικά.